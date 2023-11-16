Несмотря на давление Евросоюза и уступки украинской стороны, протестующие, перекрывшие польско-украинскую границу, отказываются снять блокаду.

Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, сообщает RMF FM из Брюсселя.

Еврокомиссия считает, что польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины, ведь действие так называемого коридора солидарности. Это прописано в законодательстве ЕС, сообщил представитель Еврокомиссии.

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В Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все, чтобы решить проблему и прекратить протест польских перевозчиков. Брюссель явно теряет терпение.

Официально ЕК не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Неофициально журналисту RMF FM стало известно, что рассматривается процедура нарушения законодательства ЕС в связи с нарушением польскими властями положений регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, которую недавно продлили до июня 2024 года. Комиссия изучает правовые основания для открытия процедуры.

В среду, 16 ноября, также состоялся очередной раунд переговоров украинских и польских представителей Минифраструктуры, государственного секретаря Рафала Вебера, руководством Люблинского и Подкарпатского воеводств с участием руководителя Директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Магды Копчинской.

Одно из главных требований протестующих – возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков. Ведь из-за потери рынка России и Беларуси и конкуренции наших перевозчиков в двусторонних перевозках поляки терпят убытки. Позиция украинской стороны, поддержанная ЕС, – вернуть разрешения невозможно.



Другой вопрос повестки дня – это пересечение границы при выезде пустых грузовиков из Украины, – рассказал один из переговорщиков. заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. – Мы наработали решения, которые снижают время ожидания. К примеру, разграничение в очереди загруженных и пустых грузовиков, запуск пунктов пропуска «Угринов» и «Грушев» для пустых, чтобы разгрузить другие ПП”.

Впрочем, долгое время ожидания перехода границы – это не причина сама по себе, а следствие невыполнения меморандумов по пунктам пропуска и недостаточной пропускной способности границы, уверены украинские чиновники. Очереди уменьшатся при эффективной работе соответствующих служб на границе и увеличении пропускной способности.

Встреча с протестующими в Дорогуске

К примеру, в сентябре границу на выезд в Польшу пересекло 45 тысяч грузовиков, по меморандуму должно было быть 63 тысячи. В онлайн очереди на 30 сентября оставалось около 12 тысяч грузовиков. То есть, если бы меморандума придерживались, очереди как таковой на польской границе не было. Фактически такая же ситуация и с октябрем – если бы меморандум соблюдал, то очередь составляла примерно 1 день.

В итоге три стороны достигли согласия по реальным инструментам для разблокирования границы. Однако польские протестующие с предложениями не согласились.

Такая позиция протестующих говорит о возможном политическом подтексте акции. Украинские и польские перевозчики отмечают, что в акции принимают участие владельцы транспортных компаний из восточной части Польши, ранее работавшие на рынке Беларуси и России. После того как эти направления закрылись, они попытались перейти на украинское направление, но столкнулись с огромными очередями.

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Кроме того, одним из наиболее активных протестующих является владелец такой фирмы, депутат от пророссийской партии Конфедерация, на недавних парламентских выборах в Польше набравших около 7% голосов избирателей.

Нужно понимать, что каждый день простоя грузовика – это прямые убытки владельца транспортной компании и водителя, работающего на этой машине. А поскольку машины стоят на дороге и перекрывают движение по украинским грузовикам, то за простои нужно платить. Кто их компенсирует, нетрудно догадаться.