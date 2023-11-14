Из-за забастовки польских перевозчиков автомобильный газ становится дефицитом. Запасы дизеля на АЗС несколько больше, но если границу не разблокируют – цены на горючее существенно возрастут.

Украину ждет дефицит горючего, из-за забастовки польских перевозчиков. По состоянию на сегодняшний день неспособность властей разрешить эту ситуацию уже привела к большим проблемам для бизнеса. Если вопрос в ближайшее время не будет решен, страна вновь столкнется с топливным кризисом и ростом цен.

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Особо остро стоит вопрос поставки газа. «Сжиженный газ – очень чувствительное горючее. Хранилищ его немного, а транспортный парк в разы меньше топливовозов. Именно поэтому растяжку, на которой оказался рынок из-за задержек на границе, выдержали не все операторы», – пишет эксперт топливного рынка Артем Куюн. «В спокойном режиме для обеспечения ритмичных поставок хватало условных 5 газовозов, а сейчас нужно условных 7, потому что сроки доставки нереально растянулись. Нет условных 7 машин – будут пробелы», – отмечает он.

По информации Артема Куюна на оптовом рынке цены уже выше розничных. 32-34 грн, что есть сейчас на стелах, это ценовой микс из более дешевого импортного ресурса и отечественного газа, стоимость которого из-за ажиотажа сильно подорожал.

«На АЗС страны газа в неделю. Дизеля в месяц. Пока есть бензин, электричество и лошади», – пишет генеральный директор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

«Думаю, что в ближайшие неделю-две газа будет больше, а пустых заправок меньше. Новые источники находятся, новые маршруты формируются. Украинский топливный рынок переваривал и не такие невзгоды», – не теряет оптимизма Артем Куюн. Впрочем, по его мнению, поиск новых более дорогих и более длительных логистических маршрутов неизбежно приведет к росту цен.