Через страйк польських перевізників автомобільний газ стає дефіцитом. Запаси дизелю на АЗС дещо більші, але якщо кордон не розблокують – ціни на пальне суттєво зростуть.

На Україну чекає дефіцит пального через страйк польських перевізників. Станом на сьогодні неспроможність влади розв’язати цю ситуацію вже призвела до великих проблем для бізнесу. Якщо питання не буде вирішене найближчим часом – країна знову зіткнеться з паливною кризою та зростанням цін.

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Особливо гостро стоїть питання постачання газу. «Скраплений газ – дуже чутливе пальне. Сховищ його небагато, а транспортний парк в рази менший за паливовози. Саме тому розтяжку, на якій опинився ринок через затримки на кордоні, витримали не всі оператори», - пише експерт паливного ринку Артем Куюн. «В спокійному режимі для забезпечення ритмічних постачань вистачало умовних 5 газовозів, а зараз треба умовних 7, бо строки доставки нереально розтягнулися. Немає умовних 7 машин – будуть прогалини», – зазначає він.

За інформацією Артема Куюна на гуртовому ринку ціни вже вище роздрібних. 32-34 грн, що є зараз на стелах це ціновий мікс з більш дешевого імпортного ресурсу та вітчизняного газу, вартість якого через ажіотаж значно зросла.

«На АЗС країни газу на тиждень. Дизелю на місяць. Поки що є бензин, електрика і коні», – пише генеральний директор та засновник «Prime Group» Дмитро Леушкін.

«Думаю, що у найближчі тиждень-два газу буде більше, а порожніх заправок менше. Нові джерела знаходяться, нові маршрути формуються. Українській паливний ринок перетравлював і не такі негаразди», – не втрачає оптимізму Артем Куюн. Втім, на його думку, пошук нових більш дорогих та тривалих логістичних маршрутів неминуче призведе до зростання цін.