Укртрансбезопасность сообщила об углублении интеграции с Государственной таможенной службой. Это позволит уменьшить злоупотребление записи в єЧерга.

Несмотря на цифровизацию процесса записи на пересечение границы перевозчиками, у нее есть еще много недостатков. В частности, украинцы научились становиться в электронную очередь еще до того, как получают экспортный груз – даже за пределами Украины. Из-за этого время ожидания пересечения границы на большинстве пропускных пунктов с Польшей, Словакией и Румынией увеличилось до 9-14 дней.

Укртрансбезопасность постоянно отслеживает возможности злоупотребления и работает по предотвращению таких случаев. В частности, на текущей неделе служба расширила обмен информацией с базой данных Государственной таможенной службы Украины.

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Благодаря интеграции баз данных Система есть єЧерга в автоматизированном режиме сравнивает номер грузовика и страну его регистрации с информацией, которая была внесена при пересечении границы. Таким образом, в электронной очереди остаются только верифицированные машины.

Теперь создать запись в очереди можно только при следующих условиях:

машина находится в Украине в момент записи в очередь

если машина, номер и страна регистрации были указаны правдиво

если система может верифицировать данные машины.

Обновления стали возможны после обсуждения с участниками рынка автомобильных перевозок.