Укртрансбезпека повідомила про поглиблення інтеграції з Державною митною службою. Це дозволить зменшити зловживаня запису в єЧергу.

Попри цифровізацію процесу запису на перетин кордону перевізниками, у неї є ще чимало недоліків. Зокрема, українці навчились ставати в чергу ще до того, як отримують експортний вантаж – навіть за межами України. Через це час очікування на перетин кордону на більшості пропускних пунктів з Польщею, Словаччиною та Румунією збільшилась до 9-14 днів.

Укртрансбезпека постійно відслідковує можливості зловживання та працює над запобіганням таких випадків. Зокрема, на цьому тижні служба розширила обмін інформацією з базою даних Державної митної служби України.

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Завдяки інтеграції баз даних Система єЧерга в автоматизованому режимі порівнює номер вантажівки та країну її реєстрації з інформацією, яка була внесена при перетині кордону. Таким чином в електронній черзі залишаються тільки верифіковані машини.

Відтепер створити запис в єЧерзі можна лише за таких умов:

машина знаходиться в Україні в момент запису в чергу

якщо машина, номер і країна реєстрації були вказані правдиво

якщо система може верифікувати дані про машину.

Оновлення стали можливими після обговорення з учасниками ринку автомобільних перевезень.