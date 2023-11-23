Заблоковано в'їзд до ще одного великого пункту пропуску, а термін акції продовжено.

Ще один з великих пунктів пропуску на українсько-польському кордоні заблоковано польськими протестувальниками. Мова йде про “Медику”, суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”, через яку весь цей час ще відбувався рух вантажівок в Україну.

Протестувальники з проросійської партії “Конфедерація” спочатку узгодили з місцевою владою дозвіл на протест з 23 по 26 листопада, але пізніше продовжили її до 3 січня 2024 року.

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Разом з тим, організатор блокади вантажівок з Україною Рафал Меклер повідомив у Facebook про продовження своєї акції ще на місяць на одному з переході.

“Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без заперечень”, — написав він.

Очевидно, що така поведінка свідчить про небажання домовлятись, хоча українська сторона спільно з польською та європейською вже не раз зустрічалась з протестувальниками та йшла на певні поступки.

Блокування україно-польського кордону, за деякими підрахунками, вже принесло Україні збитків на 400 млн євро. Окрім того, через невідповідні умови в чергах гинуть люди – нещодавно стало відомо про смерть вже другого українського водія у вантажівці.

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Актуальна інформація про блокування пунктів пропуску польськими страйкарями від Держмитслужби України:

МПП “Шегині” - “Медика”

Страйк польських перевізників поширився і на п/п ''Шегині” - “Медика''. Пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі, проте вантажні транспортні засоби не пропускають взагалі.

Перед п/п «Медика» у напрямку «в’їзд в Україну» черга з вантажівок налічує близько 1500 авто. Зі сторони України реальна черга наразі відсутня. У системі “еЧерга” в очікуванні близько 1000 авто.

МПП “Рава-Руська” - “Хребенне”

Польські страйкарі продовжують блокувати пункт пропуску. Черга вантажних автомобілів на польській стороні становить 600 авто. У системі “еЧерга” наразі зареєстровано 1022 вантажівки.

МПП “Краківець” - “Корчова”

Страйк польських перевізників триває. Пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі. Черга у напрямку «в’їзд в Україну» з вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1700 одиниць.

МПП “Ягодин” - “Дорогуск”

Продовжується страйк польських перевізників перед пунктом пропуску “Дорогуск”. Наразі стало відомо, що протестувальники ймовірно отримали погодження на проведення страйку від Департаменту транспорту Міністерства інфраструктури Республіки Польща до 01 лютого 2024 року.

Сьогодні на ранок перед п/п накопичилося 800 вантажівок на в'їзд, на виїзд очікує 100 транспортних засобів. У системі “еЧерга” зареєстровано 2239 т/з на виїзд з України.

Водночас за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю “Нижанковичі” – “Мальховіце”. Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів.