Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной будет иметь юридические последствия: Украина и Польша готовят иски в суд к протестующим о возмещении ущерба, который нанесен блокированием пограничных пунктов пропуска.

Эту новость в ходе телемарафона озвучил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин. По его словам, вот-вот будет самая точная информация о том, кто давал разрешение на этот акт, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу исков.

"Ситуация фактически критическая. На сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача - как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая - выяснить, кто виноват и кто оплатит эти убытки. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", – подчеркнул Владимир Балин.

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Ситуация на границе не выгодна ни Польше с Евросоюзом, ни Украине, которая и без того страдает из-за российской оккупации на востоке, а теперь еще и терпит экономический ущерб на западной границе из-за блокирования движения коммерческого транспорта. Очереди там невероятны по масштабам.

В воскресенье, 19 ноября, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кубраков написал на своей странице Facebook, что "...в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской - более 10 км, в сторону Краковца - более 16 километров".

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По словам главы Мининфраструктуры, на всех трех указанных пунктах пропуска уже работают инициативные команды, имеющие для раздачи водителям 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства.

Раздача продуктовых наборов и воды, поскольку у заблокированных водителей кончились их запасы. Вот-вот закончится и дизтопливо для автономных обогревателей. Фото: Алексей Кубрак/Facebook

Напомним, группа польских перевозчиков начали блокировать подходы к границе 6 ноября. В тиски зажато три автодороги из Украины. Польские автоперевозчики требуют возобновить коммерческие разрешения для украинских компаний, действовавшие в довоенный период на перевозку грузов. Однако это требование, как сообщала Еврокомиссия и украинские чиновники, невозможно юридически.