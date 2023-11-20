Страйк польських перевізників на кордоні з Україною матиме юридичні наслідки: Україна та Польща готують позови до суду щодо відшкодування протестувальниками збитків, які вони завдали блокуванням прикордонних пунктів пропуску.

Цю новину в ході телемарафону озвучив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін. За його словами, ось-ось буде найточніша інформація стосовно того, хто давав дозвіл на цей акт, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу позовів.

"Ситуація фактично критична. На сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання – якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге – з’ясувати, хто винен і хто сплатить ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами", – підкреслив Володимир Балін.

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Ситуація на кордоні не вигідна ні Польщі з Євросоюзом, ні Україні, яка й без того страждає через російську окупацію на сході, а тепер ще й зазнає економічних збитків на західному кордоні через блокування руху комерційного транспорту. Черги там неймовірні за масштабами.

У неділю, 19 листопада, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кубраков написав на своїй сторінці Facebook, що "...вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 кілометрів".

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За словами очільника Мінінфраструктури, на всіх трьох зазначених пунктах пропуску вже працюють ініціативні команди, які мають для роздачі водіям 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки.

Роздача продуктових наборів та води, оскільки у заблокованих водіїв закінчилися їх запаси. Ось-ось закінчиться й дизпальне для автономних обігрівачів. Фото: Олексій Кубрак/Facebook

Нагадаємо, група польських перевізників почали блокувати підступи до кордону 6 листопада. В лещата затиснуто три автодороги з Україною. Польські автоперевізники вимагають відновити комерційні дозволи для українських компаній, що діяли в довоєнний період на перевезення вантажів. Однак ця вимога, як повідомляла Єврокомісія та українські чиновники, неможлива юридично.