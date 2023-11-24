Україна має намір евакуйовувати українських водіїв, які застрягли в черзі на польсько-українському кордоні через блокаду польськими перевізниками: Мінрозвитку громад розпочало збір даних для евакуації заблокованих водіїв.

Таке рішення визріло після того, як переговорний процес зі страйкарями, за якими ймовірно, стоять спецслужби російського агресора, не дали результатів.

Купка протестувальників тримає в облозі вже чотири пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне" та "Шегині-Медика".

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"У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає", – ділиться думками щодо ситуації на польсько-українському кордоні заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач.

Нині відомство ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Це потрібно для офіційної фіксації європейськими колегами ситуації перед пунктами пропуску. Важливо задокументувати все, починаючи від пропуску машин з небезпечними вантажами, гуманітарною допомогою. Однак, зазначає Сергій Деркач, найважливішою у цих обставинах має бути вирішення долі українських водіїв, які уже понад два тижні заблоковані в прикордонні в жахливих умовах.

На усіх чотирьох автотранспортних підходах до польських пунктів пропуску назріла критична ситуація і вона з кожним днем погіршується, оскільки місцева влада сприяла розгортанню блокади, дозволивши такі акції.

Кілька вантажівок блокують транспортні переходи України з Європою. Фото: Rafał Mekler

Через погіршення стану здоров'я водіїв, загострення їх психологічного стану та жахливих умов перебування, вивозитимуть усіх, хто висловить таке бажання. Форма для заповнення заявок про евакуацію уже поширена серед водіїв та на платформі.

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Щоправда, на своїй сторінці в Facebook автор повідомлення не торкнувся питань, що буде з фурами у прикордонні, хто їх охоронятиме і хто відповідатиме за вантажі, оскільки на час транспортування кожен водій є матеріально-відповідальною особою як за транспортний засіб, так і за вантаж для доставлення.

Ще один аспект – як водії будуть повертатись за кордон до своїх машин. Адже в період воєнного стану чоловіки призовного віку виїжджати за кордон не можуть. Виключення – водії з відповідною категорією за кермом вантажівок, які внесені в систему “Шлях”. Але ж якщо вони виїдуть без своїх машин, за законом в’їзд у Польщу буде для них заборонений.