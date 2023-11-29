Блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на польсько-українському кордоні спровокувало ланцюгову реакцію по всій Європі. Першими вдарили в набат латвійські підприємства харчової промисловості.

Вже офіційно заявлено, що експорт латвійських продуктів харчування опинився під загрозою. Якщо блокування транспорту в польському прикордонні продовжиться, то це обернеться харчовикам Латвії збитком щонайменше у 30 мільйонів євро щомісяця.

Латвійська федерація харчових компаній (LPUF) вже висловила занепокоєння ситуацією. За словами голови національної ради харчовиків Інари Шуре, Україна є "важливим партнером для продовольчої галузі Латвії як з точки зору експорту, так і поставок сировини. Ситуація на українсько-польському кордоні, а отже, і постачання в Україну та з України наразі непередбачувані".

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Графіки вивозу продукції та завезення сировини через блокування пунктів пропуску змістилися від двох днів до кількох тижнів, оскільки "багато транспортних одиниць паралізовані, стоять на кордоні між Польщею та Україною, впливаючи на завершення інших експортних контрактів".

Експорт в Україну значно затримується. Латвійські виробники харчових продуктів вже не впевнені й в отриманні сировини, що негативно впливає на виробництво та загрожує санкціями за невиконання контрактів на постачання продукції не тільки в країни Євросоюзу, але за його межі.

Через несвоєчасне завезення української сировини латвійські підприємства зменшують випуск продукції й зривають її відправлення за контрактами до країн Євросоюзу. Фото: Dobeles Dzirnavnieks

При цьому LPUF посилається на тривожні сигнали від провідних латвійських виробників харчової промисловості, які є найбільшими експортерами та одержувачами сировини з України. Але якщо врахувати запити ще й менших підприємств галузі, робота яких базувалася на злагодженій логістиці й чітких графіках автоперевезень, то ситуація виглядає критичною.

І хоча виробники шукають рішення, уже зараз стає зрозуміло, що ціни на сировину в інших країнах будуть вищі, ніж в Україні. Як наслідок, доведеться "підвищувати ціни на продукцію та підштовхувати інфляцію, тому що політики не виконують свою роботу".

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На думку Інари Шуре, своє слово має сказати Міністерство закордонних справ Латвії. Від дипломатів харчова галузь чекає більш дієвих кроків. Далекобійники Польщі завдали удар не тільки по економіці України, але і Євросоюзу, і тут потрібні політичні рішення.

"Це стосується економіки Латвії, і Міністерство закордонних справ має довести свою політичну силу та знайти рішення цієї надзвичайної ситуації через роботу з польськими – офіційними особами, тому що шкода національній економіці Латвії зростає з кожним днем", – зазначає Шуре.