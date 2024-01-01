Польские "Росомахи" не испугались российских "Ланцетов"

Согласно недавним отзывам украинских военных, чрезвычайная мобильность и устойчивость боевых машин пехоты польского производства Rosomak показали высокий уровень защиты от атак российских беспилотников "Ланцет". Об этом сообщает бельгийский специализированный ресурс Army Recognition.

В последних боевых действиях на территории Харьковской области бригада ВСУ ввела в действие несколько БМП Rosomak. Несмотря на многочисленные намерения российских войск нейтрализовать эти машины с помощью беспилотников "Ланцет", все попытки были сорваны: бронемашина демонстрировала надежную защиту и мобильность.

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Эта бронированная машина-амфибия, идет по суше как по дорогам, так и по бездорожью, может вплавь преодолевать водоемы. Здесь экипаж из трех человек, а в десантном отсеке с входом через кормовые двери или верхние люки размещается на продольных лавках восемь бойцов.

Бронекорпус защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди, поскольку там толще лист, и 7,62 мм по бокам. Машина весом 22 т имеет 590-километровый запас хода на одной заправке. Благодаря мощному дизельному двигателю Scania DI 12 БМП способен разгоняться до 100 км/ч и преодолевать водные препятствия со скоростью не более 10 км/ч.

Из вооружения здесь одна 30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II, пулемет 12,7-мм WKM или спаренный пулемет 7,62-мм UKM-2000C. Однако есть версии медицинских эвакуационных, командно-штабных и других специализированных машин, где вооружение упрощенное или вообще отсутствует.

Бортовая комплектация включает различные средства связи, систему управления полем боя (BMS) и современные системы управления огнем, что обеспечивает эффективную координацию и операционное взаимодействие.

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Всего Польша передала украинским Вооруженным силам 200 бронированных машин Rosomak 8x8. Поставки начались в июле 2023 года и стали возможными благодаря финансированию Европейского Союза и США. Сколько БМП из этого числа остались в строю не сообщается.

По эффективности "Росомах" против воздушных угроз, то такие БМП экспертами Army Recognition оценивается не только как веха в оборонной стратегии, но и как потенциально кардинальный фактор противостояния российским оккупантам. Это может существенно повлиять на будущие боевые действия и тактику обороны в войне в Украине.

Фото: Rosomak SA