На видео зафиксированы две единицы, а всего для ВСУ должно прийти две сотни таких машин.

Похоже, что первая партия боевых машин Rosomak от Польши, о которых шла речь в апреле, уже находится в Украине. Об этом свидетельствует распространившееся в соцсетях видео. На нем видна колонна бронетехники из двух Rosomak, БМП СV9040 и танка Leopard 2A5.

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The first appearance of Polish Rosomak APC in Ukraine.



Swedish Stridsvagn 122 tanks (Leopard 2A5) and SV9040C IFVs are also in the frame. pic.twitter.com/w1UGijn3Yo — Clash Report (@clashreport) July 30, 2023

Rosomak – основная колесная боевая машина Войска Польского, которая производится по лицензии известной финской машины Patria. Их начали делать на заводе Wojskowe Zakłady Mechanicznу с 2003 года. Всего в Польше производить около тысячи "Росомах".

Rosomak в вооруженных силах Польши (фото: Wojsko Polskie)

Колесная боевая машина пехоты Rosomak массой 22 тонны может плавать. Она вмещает до восьми бойцов десанта, экипаж составляет три человека. Бронирование – двухслойное, классическое для машин этого типа. Оно защищает от 14,5 мм пулеметов в передней полусфере и 7,62 в боковой проекции, а также от 6-килограммовых фугасов.

Впрочем, есть возможность замены верхнего слоя брони в полевых условиях. Тогда броня будет защищать от снарядов 30-мм автоматической пушки 2А42, устанавливаемой на российских БМП-2 и БТР-82.

На вооружении у БМП Rosomak – башня Hitfist от итальянской Oto Melara (сейчас часть Leonardo), с 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II.

В движение Rosomak приводится турбодизелем Scania D1 1256A03PE на 490 л.с. Бронемашина с колесной формулой 8х8 может разогнаться до 100 км/ч на суше и до 10 км/ч на воде.

В апреле было анонсировано получение от Польши 200 машин Rosomak двумя партиями по 100 единиц. При этом речь идет о заказе новых машин, производимых в Польше. Кто финансирует этот заказ – неизвестно, возможно, денежные средства поступают от иностранных партнеров.