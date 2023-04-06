Почему минометные САУ Rak, обещанные нам Польшей, очень необходимы как при обороне позиций, так и во время наступления.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу было объявлено о новой партии военного снаряжения, которые предоставят нам соседи. Среди этого вооружения – польские минометные САУ Rak.

Позже стало известно, что речь идет о поставке трех комплектов минометных САУ Rak для ВСУ. В каждой роте – по 8 минометных САУ и по 4 машины управления огнем. Таким образом, Украина получит всего 24 самоходных миномета Rak и 12 машин для управления огнем.

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Такие самоходные минометы могут помочь при отражении "пехотных штурмов" и контрнаступлении.

Самоходный миномет Rak калибром 120-мм предназначен для уничтожения живой силы противника, бронированных целей и укреплений. Он способен поражать цели на расстоянии до 12 км и имеет боекомплект с 46 мин, темп стрельбы – 6-8 выстрелов в минуту.

САУ Rak базируется на шасси бронемашины Rosomak

В польской армии рота самоходных минометов объединена в информационную систему Topaz, отвечающую за создание единого ударно-разведывательного контура. сообщает Defense Express. Информация из всех средств разведки в режиме онлайн распределяется между машинами, каждое из которых получает собственную огневую задачу. И благодаря минимизации времени от обнаружения цели до ее уничтожения за счет того, что Rak открывает огонь через 30 секунд от момента остановки и покидает ее через 15 секунд после последнего выстрела, обеспечивается высокая эффективность системы.

Самоходные минометы имеют огромное значение для противодействия пехотным штурмам даже в условиях активной контрбатарейной борьбы. Но у него существенный недостаток – колесная платформа.

Кстати говоря гусеницы или колеса: что лучше на бездорожье

Да, колесный привод обеспечивает превосходную оперативную мобильность. Но колесная база по проходимости на грунтах никогда не сравнится с гусеничной платформой. Также гусеничная база более устойчива в случае контрбатарейной борьбы, потому что колеса из-за обломков становятся расходным материалом.

Впрочем, в 2021 году поляки показали Rak на гусеничной базе с названием LPG. Это модернизированная версия на шасси САУ 2С1 "Гвоздика", которая в свою очередь базируется на улучшенном шасси МТ-ЛБ. У LPG была модернизирована ходовая, которую переделали с торсионной на гидропневматическую и значительно увеличили корпус. Артиллерийская часть осталась без изменений.

Rak на гусеничном шасси LPG



Более того, Rak начинал свой путь с минометной системы, установленной на 2С1 "Гвоздика" без изменений ходовой части, а только с видоизмененным корпусом. Возможно, именно такие версии были бы для ВСУ нужнее.