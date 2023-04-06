Чому мінометні САУ Rak, які пообіцяла нам Польща, дуже необхідні як при обороні позицій, так і під час наступу.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі було оголошено про нову партію військового спорядження, які нададуть нам сусіди. Серед цього озброєння – польські мінометні САУ Rak.

Пізніше стало відомо, що мова йде про поставку трьох ротних комплектів мінометних САУ Rak для ЗСУ. В кожній роті – по 8 мінометних САУ та по 4 машини управління вогнем. Таким чином, Україна отримає загалом 24 самохідні міномети Rak та 12 машин для керування вогнем.

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Такі самохідні міномети можуть допомогти при відбитті "піхотних штурмів" та при контрнаступі.

Самохідний міномет Rak калібром 120-мм призначений для знищення живої сили противника, броньованих цілей та укріплень. Він здатний вражати цілі на відстані до 12 км та має боєкомплект із 46 мін, темп стрільби – 6-8 пострілів на хвилину.

САУ Rak базується на шасі бронемашини Rosomak

В польській армії рота самохідних мінометів об’єднана в інформаційну систему Topaz, яка відповідає за створення єдиного ударно-розвідувального контуру, повідомляє Defense Express. Інформація з усіх засобів розвідки у режимі онлайн розподіляється між машинами, кожна з яких отримує власне вогневе завдання. І завдяки мінімізації часу від виявлення цілі до її знищення, за рахунок того, що Rak відкриває вогонь через 30 секунд від моменту зупинки та полишає її через 15 секунд після останнього пострілу, забезпечується висока ефективність системи.

Самохідні міномети мають величезне значення для протидії піхотним штурмам навіть в умовах активної контрбатарейної боротьби. Але він має суттєвий недолік – колісну платформу.

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Так, колісний привід забезпечує чудову оперативну мобільність. Але колісна база за прохідністю на ґрунтах ніколи не зрівняється з гусеничною платформою. Також гусенична база стійкіша у випадку контрбатарейної боротьби, бо колеса через уламки стають розхідним матеріалом.

Втім, у 2021 році поляки показали Rak на гусеничній базі, з назвою LPG. Це модернізована версія на шасі САУ 2С1 "Гвоздика", яка своєю чергою базується на покращеному шасі МТ-ЛБ. У LPG була модернізована ходова, яку переробили з торсіонної на гідропневматичну та значно збільшили корпус. Артилерійська частина залишилась без змін.

Rak на гусеничному шасі LPG



Щобільше, Rak починав свій шлях з мінометної системи, встановленій на 2С1 "Гвоздика" без змін ходової частини, а лише із видозміненим корпусом. Можливо, саме такі версії були б для ЗСУ більш потрібні.