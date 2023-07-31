На відео зафіксовано дві одиниці, а всього для ЗСУ мають прийти дві сотні таких машин.

Схоже, що перша партія бойових машин Rosomak від Польщі, про які йшла мова у квітні, вже знаходиться в Україні. Про це свідчить відео, яке поширилось в соцмережах. На ньому видно колону бронетехніки з двох Rosomak, БМП СV9040 та танка Leopard 2A5.

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The first appearance of Polish Rosomak APC in Ukraine.



Swedish Stridsvagn 122 tanks (Leopard 2A5) and SV9040C IFVs are also in the frame. pic.twitter.com/w1UGijn3Yo — Clash Report (@clashreport) July 30, 2023

Rosomak – основна колісна бойова машина Війська Польського, яка виготовляється за ліцензією відомої фінської машини Patria. Їх почали складати на заводі Wojskowe Zakłady Mechanicznу з 2003 року. Всього у Польщі зроблено близько тисячі “Росомах”.

Rosomak у збройних силах Польщі (фото: Wojsko Polskie)

Колісна бойова машина Rosomak піхоти має масу 22-тонни та може плавати. Вона вміщає до восьми бійців десанту, екіпаж складає три особи. Бронювання – двошарове, класичне для машин цього типу. Воно захищає від 14,5-мм кулеметів у передній напівсфері та 7,62 у боковій проєкції, а також від 6-кілограмових фугасів.

Втім, існує можливість заміни верхнього шару броні в польових умовах. Тоді броня захищатиме від снарядів 30-мм автоматичної гармати 2А42, яка встановлюється на російських БМП-2 та БТР-82.

На озброєнні у БМП Rosomak – башта Hitfist від італійської Oto Melara (зараз частина Leonardo), з 30-мм автоматичною гарматою Mk44 Bushmaster II.

В рух Rosomak приводиться турбодизелем Scania D1 12 56A03PE на 490 к.с. Бронемашина з колісною формулою 8х8 може розігнатись до 100 км/год на суші та до 10 км/год на воді.

У квітні було анонсовано отримання від Польщі 200 машин Rosomak двома партіями по 100 одиниць. При цьому мова йде про замовлення нових машин, які виготовляються у Польщі. Хто фінансує це замовлення – невідомо, можливо, кошти надходять від іноземних партнерів.