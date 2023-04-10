Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що бронемашини з Польщі Rosomak надійдуть в ЗСУ двома партіями. «Щодо бронетранспортерів Rosomak, 200 машин, зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, МіГ», – розповів Зеленський.

Закупівлю бронемашин Rosomak для України спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати.

До речі Польща також надасть самохідні міномети Rak

Всю іншу військову техніку, яку Польща обіцяла надати Україні, вже надано в ЗСУ. Зокрема, мова йде про радянські й модернізовані танки, а також Leopard. Також є нові домовленості щодо поставки більше сотні БМП.

Що таке Rosomak

Rosomak з колісною формулою 8×8 – ліцензійний варіант фінської колісної бронемашини Patria AMV. Вона виробляється в Польщі як у версії БМП, так і БТР.

Бронетранспортером керує екіпаж із трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині машини розраховане на вісім бійців.



Бронемашини польського війська

Десантники заходять у БТР через кормові двері або верхні люки. Бронювання корпусу захищає від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 – з боків.

Максимальна швидкість броньовика сягає 100 км/год на суші та до 10 км/год – на воді. На базі Rosomak розроблено кілька варіантів різного призначення.