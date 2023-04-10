Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що бронемашини з Польщі Rosomak надійдуть в ЗСУ двома партіями. «Щодо бронетранспортерів Rosomak, 200 машин, зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, МіГ», – розповів Зеленський.
Закупівлю бронемашин Rosomak для України спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати.
До речі Польща також надасть самохідні міномети Rak
Всю іншу військову техніку, яку Польща обіцяла надати Україні, вже надано в ЗСУ. Зокрема, мова йде про радянські й модернізовані танки, а також Leopard. Також є нові домовленості щодо поставки більше сотні БМП.
Що таке Rosomak
Rosomak з колісною формулою 8×8 – ліцензійний варіант фінської колісної бронемашини Patria AMV. Вона виробляється в Польщі як у версії БМП, так і БТР.
Бронетранспортером керує екіпаж із трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині машини розраховане на вісім бійців.
Бронемашини польського війська
Десантники заходять у БТР через кормові двері або верхні люки. Бронювання корпусу захищає від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 – з боків.
Максимальна швидкість броньовика сягає 100 км/год на суші та до 10 км/год – на воді. На базі Rosomak розроблено кілька варіантів різного призначення.