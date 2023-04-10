Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бронемашины из Польши Rosomak поступят в ВСУ двумя партиями. «По бронетранспортерам Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГ», – рассказал Зеленский.

Закупку бронемашин Rosomak для Украины совместно оплатят Евросоюз и Соединенные Штаты.

Кстати говоря Польша также предоставит самоходные минометы Rak

Вся остальная военная техника, которую Польша обещала предоставить Украине, уже предоставлена в ВСУ. В частности, речь идет о советских и модернизированных танках, а также Leopard. Также есть новые договоренности по поставке более сотни БМП.

Что такое Rosomak

Rosomak с колесной формулой 8х8 – лицензионный вариант финской колесной бронемашины Patria AMV. Она производится в Польше как в версии БМП, так и БТР.

Бронетранспортером управляет экипаж из трех человек, а десантное отделение в кормовой части машины рассчитано на восемь бойцов.



Бронемашины польского войска

Десантники заходят в БТР через кормовую дверь или верхние люки. Бронирование корпуса защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 – по бокам.

Максимальная скорость броневика достигает 100 км/ч на суше и до 10 км/ч – на воде. На базе Rosomak разработано несколько вариантов разного назначения.