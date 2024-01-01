Польські "Росомахи" не злякалися російських "Ланцетів"

Згідно з нещодавніми відгуками українських військових, надзвичайна мобільність і стійкість бойових машин піхоти польського виробництва Rosomak показали високий рівень захисту від атак російських безпілотників "Ланцет". Про це повідомляє бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition.

В останніх бойових діях на території Харківської області бригада ЗСУ пустила в дію декілька БМП Rosomak. Попри численні спроби російських військ нейтралізувати ці машини за допомогою безпілотників "Ланцет", усі намагання були зірвані: бронемашина демонструвала надійний захист і мобільність.

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Ця броньована машина-амфібія, йде по суходолу як дорогами, так і бездоріжжям, може вплав долати водойми. Тут екіпаж із трьох осіб, а у десантному відсіку з входом через кормові двері або верхні люки розміщується на повздовжніх лавах вісім бійців.

Бронекорпус захищає від куль калібру 14,5 мм спереду, оскільки там товстіший лист, та 7,62 мм з боків. Машина вагою 22 т має 590-кілометровий запас ходу на одній заправці. Завдяки потужному дизельному двигуну Scania DI 12 БМП спроможний розганятися до 100 км/год і долати водні перешкоди зі швидкістю щонайбільше 10 км/год.

З озброєння тут одна 30-мм гармата Mark 44 Bushmaster II, кулемет 12,7-мм WKM чи спарений кулемет 7,62-мм UKM-2000C. Однак є версії медичних евакуаційних, командно-штабних та інших спеціалізованих машин, де озброєння спрощене або взагалі відсутнє.

Бортова комплектація включає різні засоби зв’язку, систему управління полем бою (BMS) і сучасні системи управління вогнем, що забезпечує ефективну координацію та операційну взаємодію.

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Загалом Польща передала українським Збройним силам 200 броньованих машин Rosomak 8x8. Постачання почалися у липні 2023 року і стали можливими завдяки фінансуванню Європейського Союзу та США. Скільки БМП з цього числа лишилися в строю не повідомляється.

Щодо ефективності "Росомах" проти повітряних загроз, то такі БМП експертами Army Recognition оцінюється не лише як віха в оборонній стратегії, але і як потенційно кардинальний фактор протистояння російським окупантам. Це може суттєво вплинути на майбутні бойові дії й тактику оборони у війні в Україні.

Фото: Rosomak SA