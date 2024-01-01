Українець хотів обміняти підроблені "права" на оригінальні польські

Історія свіжа, має всього кілька днів. 42-річний громадянин України прийшов до вженду варшавського району Біляни, щоб обміняти своє водійське посвідчення. Проста процедура зазвичай багато часу не займає, польські права виписуються мало не автоматично.

Таким чином, куплені в Україні права чолов’яга хотів "узаконити" в Польщі, адже в іншій країні таке посвідчення при обміні видає державна установа. Про цей факт обману повідомляє Окружне управління поліції Варшави V.

Читайте також Українські водії можуть масово покинути Польщу: названо дві причини

Ось тільки у чиновника виникли деякі сумніви. При з’ясуванні та більш ретельному вивченню документа підозра підтвердилася – підробка. Службовець викликав поліцію, яка і мала провести детальніше розслідування.

Після того, як 42-річного чоловіка разом із документами відвезли до поліцейської дільниці, було остаточно встановлено: українські права водія дійсно підроблені. Припертий фактами, чоловік зізнався, що купив їх в Україні, сподіваючись зробити обмін.

Читайте також Польські "Росомахи" не злякалися російських "Ланцетів"

За повідомленням помічника інспектора округу Ельвіри Козловської, чоловіка відразу ж затримали. Щодо незаконних дій складено протокол. Його звинуватили відразу за двома статтями – у наданні підробленого документа та введення державного службовця в оману.

За таке діяння штрафом не відбутися, а ось позбутися волі, ймовірно, доведеться. За польським законодавством така спроба "узаконити" фальшиве посвідчення водія шляхом обміну може відправити чоловіка за ґрати на 3 роки.