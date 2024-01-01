Украинцы перестали покупать авто в США

В последние годы Украина почти всегда была в первой десятке стран, которые участвуют в выкупе автомобилей на американских страховых аукционах Copart и IAAI. Например, за неделю с 8 по 14 апреля 2024 года покупатели из Украины выкупили 1321 машину на этих аукционах, сообщает сервис статистики аукционов Autoastat.

Это соответствовало седьмому месту в рейтинге стран, которые активнее всего покупали “битки” в США. Большие объемы забирали собственно американцы, месиканцы, а также покупатели из ОАЭ, Ирака, Грузии и Гватемалы.

Топ-10 покупателей авто с американских аукционов 8 - 14 апреля 2024 года

Также интересно когда перестанет дешеветь Tesla Model 3

Впрочем, уже в мае украинцы исчезли из рейтинга крупнейших покупателей американских битых машин. В частности, за период с 20 по 26 мая 2024 года нашей страны не было в топ-10 самых активных потребителей аукционов Copart и IAAI, по версии Autoastat. Место нашей страны заняла Ливия, которая находится на севере Африки.

Отправляетесь в дорогу и забыли положить наличные на карту? Заезжайте на WOG. Здесь прямо на кассе можно пополнить наличными свою карту, независимо от того, в каком банке она выдана. Рекламна інформація

Топ-10 покупателей авто с американских аукционов 20 - 26 мая 2024 года

Причиной такого спада стало снижение экономической активности в стране и новым законодательством, связанным с ужесточением мобилизации. Ведь сейчас вторую машину в собственности физического лица могут забрать на нужды Вооруженных сил. Хотя реального механизма этой процедуры еще нет, украинцы не рискуют ставить на учет второй автомобиль. А при ввозе авто из США так делают очень часто, ведь оно после импорта требует ремонта.

Факт снижения спроса на покупку автомобилей из США подтверждает дилер авто из США Дмитрий Буряк, директор компании DayDrive. По его словам, количество заказов по сравнению с началом года снизилось на 60%, некоторые заказчики отказываются от автомобилей, даже если уже их купили на аукционе в США. Это связано с неопределенностью относительно нового закона о мобилизации.

Всего в первом квартале 2024 года из США было импортировано 14517 новых и подержанных легковых автомобилей, что составляет 16,8% от всего импорта в нашу страну, сообщает Укравтопром.