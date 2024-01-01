Українці перестали купувати авто у США

Україна завжди була в першій десятці країн, які беруть участь у викупі автомобілів на американських страхових аукціонах Copart та IAAI. Наприклад, за тиждень з 8 по 14 квітня 2024 року покупці з України викупили 1321 машину на цих аукціонах, повідомляє сервіс статистики аукціонів Autoastat.

Це відповідало сьомому місцю в рейтингу країн, які найактивніше купували “битки” у США. Більші об’єми “забирали власне американці, месиканці, а також покупці з ОАЕ, Іраку, Грузії та Гватемали.

Топ-10 покупців авто з американських аукціонів 8 - 14 квітня 2024 року

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Втім, вже у травні українці зникли з рейтингу найбільших покупців американських битих машин. Зокрема, за період з 20 по 26 травня 2024 року нашої країни не було у топ-10 найактивніших споживачів аукціонів Copart та IAAI, за версією Autoastat. Місце нашої країни зайняла Лівія, яка знаходиться на півночі Африки.

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Топ-10 покупців авто з американських аукціонів 20 - 26 травня 2024 року

Причиною такого спаду стала зниження економічної активності в країні та новим законодавством, пов’язаним з посиленням мобілізації. Адже нині друге авто у власності фізичної особи можуть забрати на потреби Збройних сил. Хоча реального механізму цієї процедури ще нема, українці не ризикують ставити на облік друге авто. А при ввезенні авто зі США так роблять дуже часто, адже воно після імпорту потребує ремонту.

Факт зниження попиту на купівлю автомобілів зі США підтверджує дилер авто зі США Дмитро Буряк, директор компанії DayDrive. За його словами, кількість замовлень у порівнянні з початком року знизилась на 60%, деякі замовники відмовляються від автомобілів, навіть якщо вже їх купили на аукціоні в США. Це пов’язано з невизначеністю щодо нового закону про мобілізацію.

Загалом в першому кварталі 2024 року зі США було імпортовано 14517 нових та вживаних легкових автомобілів, що становить 16,8% від усього імпорту в нашу країну, повідомляє Укравтопром.