Коли зупиниться падіння цін на Tesla Model 3

Величезна конкуренція на ринку електромобілів в усьому світі сприяє зниженню цін на них. Виробники зменшують цінники на них постійно, і це відбивається на ринку вживаних авто та страхових аукціонах у США. Зокрема, якщо порівняти середні ціни на Tesla Model 3 наприкінці 2022 року і зараз, то різниця буде вражаюча. Про це стало відомо з сервісу AutoAstat, який аналізує середні ціни на автомобілі з американських страхових аукціонів Copart та IAAI.

Зокрема, в січні 2022 року таке авто коштувало близько 21 тисячі доларів. Потім його ціна знизилась до 17 тисяч, хоча влітку 22 року знову виросла до 22 500 доларів. З того часу крива цін пішла різко вниз – нині вона коливається у межах 9 тисяч доларів. А в штаті Північна Дакота – навіть нижче цієї позначки.

Така тенденція призвела до двох різних прогнозів. Перший – настільки мінімальна ціна вже не може буде нижчою, тож саме зараз потрібно купувати Tesla Model 3. Другий прогноз – її середня вартість впаде ще більше. До яких величин – невідомо, але навряд чи їх віддаватимуть задарма або з доплатою. Вже сьогодні на українському ринку биті “Трійки” зі США продають за 14-15 тисяч, а відновлені – від 20-ти. Це відповідає нинішній ситуації на американському ринку. Однак навряд чи ціни “там” підуть ще нижче. Адже Ілон Маск останнім часом не різав цінники на нові автомобілі свого бренду.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 стала найпопулярнішим вживаним авто в Україні.