Когда остановится падение цен на Tesla Model 3

Огромная конкуренция на рынке электромобилей во всем мире способствует снижению цен на них. Производители уменьшают ценники на них постоянно, и это отражается на рынке подержанных авто и страховых аукционах в США. В частности, если сравнить средние цены на Tesla Model 3 в конце 2022 года и сейчас, то разница будет впечатляющая. Об этом стало известно из сервиса AutoAstat, который анализирует средние цены на автомобили из американских страховых аукционов Copart и IAAI.

Например, в январе 2022 года такой электромобиль стоил около 21 тысячи долларов. Затем его цена снизилась до 17 тысяч, хотя летом 22 года снова выросла до 22 500 долларов. С тех пор кривая цен пошла резко вниз – сейчас она колеблется в пределах 9 тысяч долларов. А в штате Северная Дакота – даже ниже этой отметки.

Такая тенденция привела к двум разным прогнозам. Первый – настолько минимальная цена уже не может быть ниже, поэтому именно сейчас нужно покупать Tesla Model 3. Второй прогноз – ее средняя стоимость упадет еще больше. До каких величин – неизвестно, но вряд ли их будут отдавать даром или с доплатой. Уже сегодня на украинском рынке битые “Тройки” из США продают за 14-15 тысяч, а восстановленные – от 20-ти. Это соответствует нынешней ситуации на американском рынке. Однако вряд ли цены “там” пойдут еще ниже. Ведь Илон Маск в последнее время не резал ценники на новые автомобили своего бренда.

Напомним, что Tesla Model 3 стала самым популярным подержанным авто в Украине.