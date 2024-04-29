Речь идет об относительно "свежих" подержанных машинах, впервые зарегистрированных в Украине. А именно - автомобилях в возрасте до 5 лет.

В течение первого квартала 2024 г. украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет охватили:

  • Электромобили – 40%.
  • Бензиновые авто – 39%;
  • Дизельные – 10%;
  • Гибридные – 7%;
  • Авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, которые в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались:

  1. Tesla Model 3 - 898 ед.;
  2. Tesla Model Y - 870 ед.;
  3. Hyundai Kona - 453 ед.;
  4. Nissan Rogue - 444 ед.;
  5. Mazda CX5 - 443 ед.;
  6. Volkswagen iD.4 - 421 ед.;
  7. Volkswagen Tiguan - 420 ед.;
  8. Volkswagen Golf - 354 ед.;
  9. Audi Q5 - 268 ед.;
  10. Jeep Compass - 266 ед.