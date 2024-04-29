Речь идет об относительно "свежих" подержанных машинах, впервые зарегистрированных в Украине. А именно - автомобилях в возрасте до 5 лет.

В течение первого квартала 2024 г. украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Tesla за 25 тысяч долларов уже существует, однако есть один нюанс

Напомним, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто возрастом до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет охватили:

Электромобили – 40%.

Бензиновые авто – 39%;

Дизельные – 10%;

Гибридные – 7%;

Авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, которые в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались: