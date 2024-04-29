Мова йде про відносно "свіжі" вживані авто, вперше зареєстровані в Україні. А саме - машини віком до 5 років.

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили:

  • Електромобілі – 40%.
  • Бензинові авто – 39%;
  • Дизельні – 10%;
  • Гібридні – 7%;
  • Авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у першому кварталі поповнили український автопарк, користувались:

  1. Tesla Model 3 - 898 од.;
  2. Tesla Model Y - 870 од.;
  3. Hyundai Kona - 453 од.;
  4. Nissan Rogue - 444 од.;
  5. Mazda CX5 - 443 од.;
  6. Volkswagen iD.4 - 421 од.;
  7. Volkswagen Tiguan - 420 од.;
  8. Volkswagen Golf - 354 од.;
  9. Audi Q5 - 268 од.;
  10. Jeep Compass - 266 од.