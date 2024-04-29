Мова йде про відносно "свіжі" вживані авто, вперше зареєстровані в Україні. А саме - машини віком до 5 років.

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили:

Електромобілі – 40%.

Бензинові авто – 39%;

Дизельні – 10%;

Гібридні – 7%;

Авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у першому кварталі поповнили український автопарк, користувались: