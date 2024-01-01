Українець перетворив Renault Scenic на повноцінний будинок на колесах

Як зазначив автор, після запровадження комендантської години, подорожувати у відрядження країною стало набагато важче, адже йому доводилось ночувати у різноманітних місцях, іноді навіть у машині.

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Спати у непідготовленому автомобілі було не дуже комфортно, тому він вирішив переобладнати власний Scenic у дім на колесах, витрачаючи якомога менше ресурсів та грошей. Аби створити зручне робоче місце за комп’ютером, він дещо змінив кріплення сидіння пасажира, аби воно могло повертатись на 180 градусів.

Коли воно розвернуте у напрямку заднього ряду, утворюється комфортна зона для роботи з ноутбуком. До того ж штатний підлокітник в такому разі слугує зоною для мишки. Зарядний пристрій ноутбука підключається до Ecoflow, який розміщено в багажнику, тому проблем з живленням в цьому домі на колесах немає. Станція підключена до автомобіля через розетку 12В і заряджається, коли авто у русі.

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Також для ноутбука продумана спеціальна висувна поличка. Робоча зона за потреби легко трансформується у спальню – для цього просто потрібно постелити кемпінговий килимок.В разі наявності пасажира, розмір імпровізованого ліжка можна збільшити.

Для цього потрібно максимально змістити підлокітник й сидіння водія вперед та розкласти другу підлогу. Портативна електростанція в такому разі прибирається в місце для ніг пасажира. Також в авто є спеціальні комірки та зони зберігання, які встановленні над верхньою поличкою багажника.

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Там розміщено спеціальні ніші для одягу та інших речей й окрема портативна мінікухня, однак, як зазначив автор, готувати в салоні на великому вогні досить небезпечно, тому, зазвичай, він це робить на вулиці.

Власник також зазначив, що ще не до кінця розробив систему додаткового внутрішнього освітлення, тому просто використовує лампу, яка працює від павербанка. Окрім цього, встановлено термометр, відлякувач комах з додатковими москітними сітками на дверях й кріплення для імпровізованої “штори” для вітрового скла, проте автор додав, що має намір змінити цей елемент.

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В багажнику організований велика висувна полиця, яка, зазвичай, використовується як стіл. По різні боки від мінікухні є так звана “зона напоїв”, де є кава та чай та столові прибори. В багажному відділені також розміщена ємність для води з помпою.

Для сушки речей чи рушників є спеціальний шнурок, а для того, аби створити комфортне місце для обіду на вулиці, автор використовує поличку для ноутбука.

Вона легко виймається з салону й кріпиться за скобу замка багажника. Окрім цього, власник додатково фіксує її спеціальною дерев’яною підставкою, а для того, щоб зручно сісти за цим столом є спеціальні кемпінгові стільчики, які ховаються під великим висувним столом. Наостанок власник прикрасив автомобіль фотографіями з власних мандрівок.

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Усі ці перероблення є зворотніми, адже автор використав модульну систему планування, тому цей Scenic можна повернути до заводського оснащення приблизно за 10 хвилин.