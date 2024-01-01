Чому в Україні спостерігається бум реєстрацій вживаних авто

Протягом травня сумарно зафіксовано 182,2 тис. перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни, укладених щодо вживаних легкових автомобілів. Це на значні 79,1% більше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, та на 26,1% більше, ніж у квітні-2024, стверджують Експерти Інституту досліджень авторинку.

За статистикою найбільше угод купівлі-продажу вживаних авто на внутрішньому ринку: 89% придбано та переоформлено на інших близьких осіб всередині країни. У кількісному вираженні це 162,2 тис. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону дещо знизилася й склала 11%, але дещо зросла кількісно, з 19,3 тис. до 20 тис.

Також цікаво ця тенденція почалася ще в квітні

Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів травень-2023 — травень-2024

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Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж травня сервісні центри МВС зареєстрували 162,2 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це майже удвічі, на 90,7% більше у порівнянні з травнем 2023 року, та на 29,6% більше, ніж було у квітні-2024. Загалом це абсолютний кількісний рекорд для внутрішнього ринку, щонайменше за минулі 10 років.

На думку експертів ІДА, кількість фактичних продажів у квітні та травні залишилася на рівні попередніх місяців, тобто близько 80...85 тисяч угод, сторонами яких виступали справжні продавці та покупці, без родинних чи дружніх зв’язків. Інша частина, тепер вже близько 50%, яка й дала цей статистичний стрибок – це угоди між членами сімей чи родини, котрі поспішно укладають українці, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб. Таким чином намагаючись випередити окремі норми нових законів про мобілізацію, котрі дозволяють потенційно вилучати авто для оборонних потреб у фізичних осіб, якщо у власності є два і більше ТЗ.

Паралельно істотно зросла кількість офіційно подарованих авто: у 2023 році в середньому щомісяця дарували 260 легковиків, що сумарно за рік склало 3167 шт. У квітні було подаровано рекордну кількість машин: 4533 легковики, плюс 21 автобус, 503 вантажівки, 20 мотоциклів, 23 напівпричепи й 60 причепів. У травні темпи дарувань зросли ще більше: 9569 легкових, 1489 вантажівок, 31 автобус, 77 мотоциклів, 7 мопедів, 183 причепи, 2 трицикли й один квадроцикл. Очевидно, що опцію дарування використовують як варіант «переписати» ТЗ на іншу особу.

Також зросла кількість перепродажів у застосунку Дія — на початку функціонування цього дистанційного способу продажу щомісяця відбувалося близько 10 тисяч угод через Дію, у квітні ця кількість зросла до 28,3 тис., у травні новітній системі довірилися вже 44,4 тисячі власників легковиків (а ще 1,2 тис. продавців мототехніки)!

Також цікаво у Дії знову можна переоформлювати автомобілі

Загалом від запуску перереєстрації в Дії у грудні минулого року за її допомогою було переоформлено 102 тисячі легковиків. Частка таких перереєстрацій у травні при цьому склала 28%.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у Київській області (55,6 тис.) та місті Києві (16,4 тис.). Найбільше зростання «угод на випередження» спостерігається саме у столиці.

На третьому місці Дніпропетровська область (10,7 тис.), Львівська на четвертому з підсумком 10,6 тис., на п’ятому — Одеська з результатом 9,4 тис. угод купівлі-продажу.



Внутрішній авторинок за регіонами, травень 2024 року

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Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких частково тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: у Херсонській (615 угод) та Донецькій (1242 угоди) областях. Також до регіонів з найменшою кількістю перепродажів вживаних авто увійшли Чернігівська (2640 угод), Запорізька (2802 угоди) та Кіровоградська (2929 угоди) області. Щодо активності територіальних сервісних центрів МВС Луганської області — цього разу у звітах знову нулі.

Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у травні 2024 року на першу реєстрацію було подано 20 тисяч, на 674 авто більше, ніж у квітні. На відміну від попереднього розділу, у сегменті «пригону» не відбулося значних стрибків чи просідань — не більше, ніж природні коливання обсягів у звиклих межах. Зокрема, такий показник більший, на 20,1%, ніж був у травні-2023, та дещо більший, ніж був місяцем раніше — на 3,6%. Що слугує ще одним підтвердженням того, що обсяги справді куплених автомобілів не зросли, а залишилися на середньомісячних значеннях, які фіксувалися до «буму переоформлень».

Нагадаємо, в яких регіонах Україні які авто популярніші

Варто зазначити, що під кількістю імпортованих автомобілів мається на увазі кількість перших реєстрацій, проведених сервісними центрами МВС. Зазвичай між доставленням автомобіля, митним оформленням, виконанням інших формальностей та першою державною реєстрацією збігає певний час — від кількох днів до кількох місяців.