Яким автомобілям надають перевагу жителі різних регіонів України

Український ринок вживаних автомобілів продовжує поповнюватись різноманітними автомобілями з-за кордону, навіть попри військові дії. Більшість з ввезених авто – вживані, адже нові надто дорогі для українців. Тим часом смаки жителів різних регіонів суттєво відрізняються. Про це можна стверджувати, проаналізувавши статистику перших реєстрацій вживаних авто за перші чотири місяці 2024 року.



У 2024 році перші реєстрації вживаних автомобілів найчастіше відбуваються в регіонах, віддалених від війни – на заході країни, в столиці та області, а також на Дніпропетровщині та Одещині, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Смаки українців щодо вживаних авто суттєво залежать від заможності жителів та наявної інфраструктури. Так, у Києві найпопулярнішим вживаним авто з-за кордону за перші чотири місяці 2024 року виявився електромобіль Tesla Model 3. Розвинута інфраструктура зарядних станцій, нульове розмитнення електромобілів, непогані дороги та наявність сервісів з їх ремонту зробили експлуатацію таких авто в столиці безпроблемною.

“Однією з головних причин популярності Tesla Model 3 в Києві стало суттєве зниження цін на них на американських автоаукціонах. А для тих, хто хоче неушкоджене авто, з’явилось багато пропозицій Tesla після лізингу та оренди, – говорить власник компанії Bruny Auto Олександр Бринчак. – наразі отримати Tesla Model 3 “під ключ” після ремонту можна за 20 000 доларів, хоча ще рік тому така ціна здавалась фантастичною”.

Олександр Бринчак, власник компанії Bruny Auto

Цікаво, що жителі Київської області віддають перевагу більш звичним автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння. Зокрема, серед лідерів – Volkswagen Golf, Passat та Nissan Rogue.

Насправді Volkswagen Golf є лідером за попитом у 14 областях країни, тобто у більшості регіонів. Але не варто вважати, що всі купують дизельні “Гольфи” з Європи. До загальної статистики Volkswagen Golf ввійшли також моделі, які випускались в Мексиці та потрапляють до нас зі США. Також привозять багато електричних e-Golf. Головна перевага усіх цих авто – легендарна надійність та досить доступна ціна вживаних екземплярів.

Наступний за популярністю автомобіль – Skoda Octavia. Він лідирує в уподобаннях у трьох областях, а потрапляє в Україну виключно з країн Європи. Створений на тій же платформі, що й Volkswagen Golf, чеське авто має більше простору в салоні та таку ж легендарну надійність. Воно випускається в кузовах ліфтбек та універсал і вже багато років є одним з найулюбленіших серед українців.

Серед преміальних авто популярні Audi, BMW та Mercedes-Benz

Ще три області відзначились уподобанням електромобіля Nissan Leaf. Це класика сегменту, недорогий, практичний та надійний. Єдиний його недолік – досить скромний за сучасними мірками пробіг на одному заряді, особливо у вживаних варіантах. Цієї проблеми нема у Nissan Leaf у другому поколінні.



Nissan везуть його як зі США, так і Європи. Особливо часто останнім часом автовози з “Ліфами” направляються в Україну з Норвегії – країни, де автопарк вже більше, ніж наполовину складається з екологічно чистих авто. Місцеві власники вживаних Nissan Leaf міняють свої автомобілі на більш сучасні, а українці користуються моментом, коли ціни на них стали мінімальними.



Ще два «народні автомобілі», які також часто купують українці – це універсал Renault Megane та мінвен Scenic на його базі. Такі авто популярні в Європі як серед приватних, так і корпоративних клієнтів. Renault відрізняються невибагливістю, винятковим ресурсом та мінімальним апетитом – 5-6 літрів дизпалива на сотню кілометрів пробігу.



“Якщо купувати ці авто на аукціонах після лізингу, ціна дуже приваблива, - розповідає власник компанії Bruny Auto Олександр Бринчак. – І навіть якщо у Renault Megane пробіг під дві сотні тисячі кілометрів, він ще проїздить стільки ж без особливих проблем”.

Компанія Bruny Auto доставляє замовлені авто до клієнта власним транспортом

Таким чином, уподобання українців в автомобілях, привезених з-за кордону, цілком логічні. Це надійні та невибагливі автомобілі за оптимальною ціною. Останнім часом до традиційних дизельних чи бензинових моделей додались електромобілі з аналогічними властивостями.

Втім, навіть найбільш надійна модель автомобіля не гарантує того, що конкретний екземпляр не може бути «вбитим» чи надміру пошкодженим. Саме тому перевірка автомобіля перед купівлею за кордоном обов’язкова. А довірити її можна лише перевіреним компаніям, які мають багаторічний стаж роботи з пригону авто.

Довідка Авто 24

Bruny Auto – український імпортер вживаних автомобілів з Європи, США, Китаю. Працює понад 6 років, має кілька філій у Європі та різних регіонах України. Виконує повний комплекс постачання автомобілів – від вибору та перевірки за кордоном, торгів на аукціонах до доставки в Україну, розмитнення, сертифікації, необхідного ремонту до постановки на облік та отримання реєстраційних держномерів. Також існує вибір автомобілів в дорозі та на торгових майданчиках у Києві, Львові та Житомирі. Замовнику автомобіля доставляють його з-за кордону за будь-якою адресою в Україні та Європі, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Втім, доставка для ЗСУ можлива навіть в прифронтові райони. На сайті компанії bruny-auto.com чи на Інстаграм-сторінці можна підібрати авто за ціною, маркою, моделлю, кольором та комплектацією. Можлива оплата в кредит чи лізинг з 40-відсотковим першим внеском та виплатою впродовж трьох років. Компанія Bruny Auto частину коштів з продажів авто відправляє на ЗСУ. Компанія відправила для наших захисників багато автомобілів і продовжує забезпечувати ЗСУ у надалі.

Інститут досліджень авторинку (ІДА) — український аналітичний центр, консалтингова агенція, автомобільне медіа та спільнота учасників автомобільного бізнесу. Зареєстрований в серпні 2020 року командою автоекспертів. Співзасновником та керівником організації є Станіслав Бучацький. Основні напрямки діяльності — інформування про новації, аналітика та прогнозування автомобільного ринку; аналіз та розробка законодавчих пропозицій; допомога в розвитку автомобільного бізнесу та у створенні інноваційних цифрових продуктів у сфері авторинку. Напрацювання ІДА використовували у своїй роботі депутати Верховної Ради України, Національного банку України, Міністерства економіки України та автори наукових публікацій. За час роботи команда Інституту створила три фундаментальні аналітичні роботи, розробила понад 100 різноманітних досліджень автомобільного ринку, видала в друк понад 500 унікальних публікацій, взяла участь в понад 50 онлайн-подіях та організувала понад 10 офлайн заходів.