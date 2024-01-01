Какие автомобили предпочитают жители разных регионов Украины

Украинский рынок подержанных автомобилей продолжает пополняться разнообразными автомобилями из-за рубежа, даже несмотря на военные действия. Большинство из ввозимых автомобилей – подержанные, ведь новые слишком дорогие для украинцев. Между тем вкусы жителей разных регионов существенно отличаются. Об этом можно утверждать, проанализировав статистику первых регистраций подержанных авто за первые четыре месяца 2024 года.



В 2024 году первые регистрации подержанных автомобилей чаще всего происходят в регионах, отдаленных от войны – на западе страны, в столице и области, а также в Днепропетровской и Одесской областях, утверждают в Институте исследований авторынка.

Вкусы украинцев относительно подержанных авто существенно зависят от состоятельности жителей и имеющейся инфраструктуры. Так, в Киеве самым популярным подержанным авто из-за рубежа за первые четыре месяца 2024 года оказался электромобиль Tesla Model 3. Развитая инфраструктура зарядных станций, нулевая растаможка электромобилей, неплохие дороги и наличие сервисов по их ремонту сделали эксплуатацию таких авто в столице беспроблемной.

“Одной из главных причин популярности Tesla Model 3 в Киеве стало существенное снижение цен на них на американских автоаукционах. А для тех, кто хочет неповрежденную машину, появилось много предложений Tesla после лизинга и аренды, – говорит владелец компании Bruny Auto Александр Бринчак. – сейчас получить Tesla Model 3 “под ключ” после ремонта можно за 20 000 долларов, хотя еще год назад такая цена казалась фантастической”.





Александр Бринчак, владелец компании Bruny Auto

Интересно, что жители Киевской области отдают предпочтение более привычным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. В частности, среди лидеров – Volkswagen Golf, Passat и Nissan Rogue.



На самом деле Volkswagen Golf является лидером по спросу в 14 областях страны, то есть в большинстве регионов. Но не стоит считать, что все покупают дизельные “Гольфы” из Европы. В общую статистику Volkswagen Golf вошли также модели, которые выпускались в Мексике и попадают к нам из США. Также привозят много электрических e-Golf. Главное преимущество всех этих автомобилей – легендарная надежность и достаточно доступная цена подержанных экземпляров.

Следующий по популярности автомобиль – Skoda Octavia. Он лидирует в предпочтениях в трех областях, а попадает в Украину исключительно из стран Европы. Созданный на той же платформе, что и Volkswagen Golf, чешский автомобиль получил больше пространства в салоне и такую же легендарную надежность. Он выпускается в кузовах лифтбек и универсал и уже много лет является одним из самых любимых среди украинцев.

Среди премиальных автомобилей популярны Audi, BMW и Mercedes-Benz

Еще три области отличились предпочтением электромобиля Nissan Leaf. Это классика сегмента, недорогой, практичный и надежный. Единственный его недостаток – достаточно скромный по современным меркам пробег на одном заряде, особенно в подержанных вариантах. Этой проблемы нет у Nissan Leaf во втором поколении.



Nissan везут его как из США, так и Европы. Особенно часто в последнее время автовозы с “Лифами” направляются в Украину из Норвегии – страны, где автопарк уже более, чем наполовину состоит из экологически чистых автомобилей. Местные владельцы подержанных Nissan Leaf меняют свои автомобили на более современные, а украинцы пользуются моментом, когда цены на них стали минимальными.



Еще два "народные автомобили", которые также часто покупают украинцы – это универсал Renault Megane и минвен Scenic на его базе. Такие авто популярны в Европе как среди частных, так и корпоративных клиентов. Renault отличаются неприхотливостью, исключительным ресурсом и минимальным аппетитом – 5-6 литров дизтоплива на сотню километров пробега.



“Если покупать эти автомобили на аукционах после лизинга, цена очень привлекательная, – рассказывает владелец компании Bruny Auto Александр Бринчак. – И даже если у Renault Megane пробег под две сотни тысячи километров, он еще проездит столько же без особых проблем”.





Компания Bruny Auto доставляет заказанные авто к клиенту собственным транспортом

Таким образом, предпочтения украинцев в автомобилях, привезенных из-за границы, вполне логичны. Это надежные и неприхотливые автомобили по оптимальной цене. В последнее время к традиционным дизельным или бензиновым моделям добавились электромобили с аналогичными свойствами.

Впрочем, даже самая надежная модель автомобиля не гарантирует того, что конкретный экземпляр не может быть "убитым" или излишне поврежденным. Именно поэтому проверка автомобиля перед покупкой за рубежом обязательна. А доверить ее можно только проверенным компаниям, которые имеют многолетний стаж работы по пригону автомобилей.

Справка Авто 24

Bruny Auto – украинский импортер подержанных автомобилей из Европы, США, Китая. Работает более 6 лет, имеет несколько филиалов в Европе и различных регионах Украины. Выполняет полный комплекс поставки автомобилей – от выбора и проверки за рубежом, торгов на аукционах до доставки в Украину, растаможки, сертификации, необходимого ремонта до постановки на учет и получения регистрационных госномеров. Также существует выбор автомобилей в пути и на торговых площадках в Киеве, Львове и Житомире. Заказчику автомобиля доставляют его из-за границы по любому адресу в Украине и Европе, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Впрочем, доставка для ВСУ возможна даже в прифронтовые районы. На сайте компании bruny-auto.com или на Инстаграм-странице можно подобрать автомобиль по цене, марке, модели, цвету и комплектации. Возможна оплата в кредит или лизинг с 40-процентным первым взносом и выплатой в течение трех лет. Компания Bruny Auto часть средств с продаж авто отправляет на ВСУ, она отправила для наших защитников много автомобилей и продолжает обеспечивать ВСУ.

Институт исследований авторынка (ИДА) – украинский аналитический центр, консалтинговое агентство, автомобильное медиа и сообщество участников автомобильного бизнеса. Зарегистрирован в августе 2020 года командой автоэкспертов. Соучредителем и руководителем организации является Станислав Бучацкий. Основные направления деятельности - информирование о новациях, аналитика и прогнозирование автомобильного рынка; анализ и разработка законодательных предложений; помощь в развитии автомобильного бизнеса и в создании инновационных цифровых продуктов в сфере авторынка. Наработки ИДА использовали в своей работе депутаты Верховной Рады Украины, Национального банка Украины, Министерства экономики Украины и авторы научных публикаций. За время работы команда Института создала три фундаментальные аналитические работы, разработала более 100 различных исследований автомобильного рынка, издала в печать более 500 уникальных публикаций, приняла участие в более 50 онлайн-событиях и организовала более 10 оффлайн мероприятий.