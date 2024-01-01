Почему в Украине наблюдается бум дарений и регистраций подержанных автомобилей

В течение мая суммарно зафиксировано 182,2 тыс. первых регистраций и сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей внутри страны. Это на значительные 79,1% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, и на 26,1% больше, чем в апреле-2024, утверждают Эксперты Института исследований авторынка.

По статистике, больше всего сделок купли-продажи подержанных авто на внутреннем рынке: 89% приобретено и переоформлено на других близких лиц внутри страны. В количественном выражении это 162,2 тыс. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа несколько снизилась и составила 11%, но несколько выросла количественно, с 19,3 тыс. до 20 тыс.

Также интересно эта тенденция началась еще в апреле

Динамика импорта подержанных легковушек и внутренних перепродаж май-2023 - май-2024

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Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение мая сервисные центры МВД зарегистрировали 162,2 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это почти вдвое, на 90,7% больше по сравнению с маем 2023 года, и на 29,6% больше, чем было в апреле-2024. В целом это абсолютный количественный рекорд для внутреннего рынка, минимум за прошедшие 10 лет.

По мнению экспертов ИДА, количество фактических продаж в апреле и мае осталась на уровне предыдущих месяцев, то есть около 80...85 тысяч сделок, сторонами которых выступали настоящие продавцы и покупатели, без родственных или дружеских связей. Другая часть, теперь уже около 50%, которая и дала этот статистический скачок – это сделки между членами семей или семьи. Их поспешно заключают украинцы, если у них в официальной собственности есть более одного транспортного средства. Таким образом пытаясь опередить отдельные нормы новых законов о мобилизации, которые позволяют потенциально изымать авто для оборонных нужд у физических лиц, если в собственности есть два и более ТС.

Параллельно существенно возросло количество официально подаренных авто: в 2023 году в среднем ежемесячно дарили 260 легковушек, что суммарно за год составило 3167 шт. В апреле было подарено рекордное количество машин: 4533 легковушки, плюс 21 автобус, 503 грузовика, 20 мотоциклов, 23 полуприцепа и 60 прицепов. В мае темпы дарений выросли еще больше: 9569 легковых, 1489 грузовиков, 31 автобус, 77 мотоциклов, 7 мопедов, 183 прицепа, 2 трицикла и один квадроцикл. Очевидно, что опцию дарения используют как вариант "переписать" ТС на другое лицо.

Также возросло количество перепродаж в приложении Дія - в начале функционирования этого дистанционного способа продажи ежемесячно происходило около 10 тысяч сделок через Дію, в апреле это количество выросло до 28,3 тыс., в мае новейшей системе доверились уже 44,4 тысячи владельцев легковушек (а еще 1,2 тыс. продавцов мототехники)!

Также интересно в Дії снова можно переоформлять автомобили

Всего от запуска перерегистрации в Дії в декабре прошлого года с ее помощью было переоформлено 102 тысячи легковушек. Доля таких перерегистраций в мае при этом составила 28%.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киевской области (55,6 тыс.) и городе Киеве (16,4 тыс.). Наибольший рост "сделок на опережение" наблюдается именно в столице.

На третьем месте Днепропетровская область (10,7 тыс.), Львовская на четвертом с итогом 10,6 тыс., на пятом - Одесская с результатом 9,4 тыс. сделок купли-продажи.



Внутренний авторынок по регионам, май 2024 года

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Наименьшее количество сделок заключили в регионах, территории которых частично временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: в Херсонской (615 сделок) и Донецкой (1242 сделки) областях. Также в регионы с наименьшим количеством перепродаж подержанных авто вошли Черниговская (2640 сделок), Запорожская (2802 сделки) и Кировоградская (2929 сделки) области. По активности территориальных сервисных центров МВД Луганской области - на этот раз в отчетах снова нули.

Импорт подержанных легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в мае 2024 года на первую регистрацию было подано 20 тысяч, на 674 авто больше, чем в апреле. В отличие от предыдущего раздела, в сегменте "пригона" не произошло значительных скачков или проседаний - не более, чем естественные колебания объемов в привычных пределах. В частности, такой показатель больше, на 20,1%, чем был в мае-2023, и несколько больше, чем был месяцем ранее - на 3,6%. Что служит еще одним подтверждением того, что объемы действительно купленных автомобилей не выросли, а остались на среднемесячных значениях, которые фиксировались до "бума переоформлений".

Напомним, в каких регионах Украины какие авто популярнее

Стоит отметить, что под количеством импортированных автомобилей подразумевается количество первых регистраций, проведенных сервисными центрами МВД. Обычно между доставкой автомобиля, таможенным оформлением, выполнением других формальностей и первой государственной регистрацией проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев.