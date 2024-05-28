В Дії снова можно переоформлять автомобили

С 28 мая восстанавливается возможность получить сервисные услуги МВД в приложении Дія. Сегодня уже снова можно обменять водительское удостоверение и продать авто, мотоцикл или мопед через смартфон.

Читайте также: Парламент снова рассмотрел растаможку авто в "Дії"

Предоставление услуг сервисных центров МВД в приложении Дія были временно приостановлены в связи изменением реквизитов для оплаты счетов. Ограничения действовали с 24 по 27 мая включительно.

Перерегистрировать транспортное средство могут только физические лица, если у них первая продажа в году. Имеющиеся номерные знаки можно оставить или же получить новые - специальной серии DI. Документы доставляются Укрпочтой на выбранное отделение. Также можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться авто, когда документ отобразится в Дії.

При обмене водительского удостоверения в Дії заказчик выбирает путь получения документа: в любом удобном сервисном центре МВД, в отделение Укрпочты или курьером по адресу. Также можно заказать только электронное водительское удостоверение (е-удостоверение).

Обращаем ваше внимание, что е-удостоверение водителя и е-свидетельство о регистрации транспортного средства действительны только на территории Украины.