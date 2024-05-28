У Дії знову можна переоформлювати автомобілі

З 28 травня відновлюється можливість отримати сервісні послуги МВС у застосунку Дія. Сьогодні вже знову можна обміняти посвідчення водія та продати авто, мотоцикл чи мопед через смартфон.

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Надання послуг сервісних центрів МВС у застосунку Дія були тимчасово призупинені у зв’язку зміною реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діяли з 24 до 27 травня включно.

Перереєструвати транспортний засіб можуть лише фізичні особи, якщо у них перший продаж у році. Наявні номерні знаки можна залишити або ж отримати нові — спеціальної серії DI. Документи доставляються Укрпоштою на обране вами відділення. Також можна замовити лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (без бланка) та користуватися авто, коли документ відобразиться у Дії.

При обміні посвідчення водія в Дії замовник обирає шлях отримання документа: у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, у відділення Укрпошти або кур’єром на адресу. Також можна замовити лише електронне посвідчення водія (е-посвідчення).

Звертаємо вашу увагу, що е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу дійсні лише на території України.