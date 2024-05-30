В Дії переоформили 100 тысяч авто за полгода

Одна из популярных онлайн услуг среди водителей – перерегистрация транспортных средств. С начала запуска за первые полгода, в приложении Дія продано более 100 тысяч авто. А комплекты новых номеров с серией DІ закрепили на более 10,5 тысяч транспортных средств.

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Онлайн перерегистрация популярна среди автовладельцев, ведь позволяет в любое время и в любом месте переоформить в смартфоне свой автомобиль. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. А также свидетельство о регистрации авто у продавца. Все транспортные средства проходят автоматическую проверку средствами Единого государственного реестра транспортных средств. Если транспортное средство похищено, или к примеру арестовано, или его владелец в розыске или имеет обременения, продажа будет отклонена.

После успешной проверки, договор поступает в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет номерные знаки с серией DI и печатает свидетельство о регистрации транспортного средства.

Готовый пакет документов передается в ГП "Инфотех", которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в Укрпочту. Почтовый оператор осуществляет доставку в течение 10 дней на указанное отделение.

В Дії можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Услуга доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Обращаем внимание, если продавец намерен оставить себе номерной знак, он может оставить его на хранении в сервисном центре МВД. А далее – закрепить за своим другим автомобилем. В таких случаях для оформления договора купли-продажи необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.