У Дії переоформили 100 тисяч авто за пів року

Одна з популярних онлайн послуг серед водіїв – перереєстрація транспортних засобів. З початку запуску за перші пів року, у застосунку Дія продано понад 100 тисяч авто. А комплекти нових номерів із серією DІ закріпили на понад 10,5 тисяч транспортних засобів.

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Онлайн перереєстрація популярна серед автовласників, адже дозволяє в будь-який час та в будь-якому місці продати в смартфоні свій автомобіль. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків. А також свідоцтво про реєстрацію авто у продавця. Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо транспортний засіб викрадений, чи до прикладу арештований, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено.

Після успішної перевірки, договір надходить до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює номерні знаки із серією DI та друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Готовий пакет документів передається до ДП «Інфотех», яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до Укрпошти. Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів на зазначене відділення.

У Дії можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Послуга доступна лише фізичним особам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Звертаємо увагу, якщо продавець має намір залишити собі номерний знак, він може залишити його на зберіганні в сервісному центрі МВС. А далі – закріпити за своїм іншим автомобілем. У таких випадках для оформлення договору купівлі-продажу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.