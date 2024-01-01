Представлено найбільший кросовер від Renault

Про партнерство Renault та Geely було оголошено ще кілька років тому. Як тоді повідомлялося, французька група налагодить на корейському заводі Renault Samsung випуск нової лінійки автомобілів, розробленої разом з Geely. Про це пише avtomir.ua.

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За основу для Renault Grand Koleos взяли модель Geely Xingyue L, яка на експортних ринках відома як Geely Monjaro. При цьому Grand Koleos має свій дизайн екстер’єру. Кросовер отримав оригінальну решітку радіатора та бампери, перероблені віконця у задніх стійках даху та ліхтарі. До того ж задній номерний знак перенесли з багажних дверей на бампер. Фішки топверсії Esprit Alpine – акценти синього кольору, чорний дах та 20-дюймові колеса.

Довжина Renault Grand Koleos дорівнює 4780 мм, колісна база – 2820 мм. Мінімальний об’єм багажника новинки Renault поки не оголошений, зате відомо, скільки вміщує відсік зі складеним другим рядом сидінь 2034 літри.

Усередині ж Grand Koleos майже повністю копіює оригінал. Як і для кросовера Geely, передбачено окремий пасажирський екран мультимедіа. У списку обладнання заявлено проекційний дисплей, тризонний клімат-контроль, аудіосистема Bose, камери кругового огляду, автоматичне паркування, адаптивний круїз-контроль, системи автогальмування та утримання у смузі руху.

Корейцям Grand Koleos буде доступний як з ДВЗ, так і у вигляді гібрида E-Tech. «Традиційний» кросовер має бензинову «турбочетвірку» 2.0 потужністю 211 к.с. Модель з переднім приводом укомплектована 7-ступеневою роботизованою коробкою з двома зчепленнями, тоді як повнопривідному варіанту дістався класичний 8-ступеневий «автомат». Гібридний Grand Koleos буває тільки передньопривідним, до складу установки такого кросовера входить турбомотор 1.5, сукупна потужність – 245 к.с.

На корейський ринок Renault Grand Koleos вийде восени, цін поки що немає. Не виключено, що згодом кросовер почнуть постачати на експорт.