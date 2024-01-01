Представлен самый большой кроссовер от Renault

О партнерстве Renault и Geely было объявлено еще несколько лет назад. Как тогда сообщалось, французская группа наладит на корейском заводе Renault Samsung выпуск новой линейки автомобилей, разработанной совместно с Geely.

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За основу для Renault Grand Koleos взяли модель Geely Xingyue L, которая на экспортных рынках известна как Geely Monjaro. При этом Grand Koleos имеет свой дизайн экстерьера. Кроссовер получил оригинальную решетку радиатора и бамперы, переработанные окошки в задних стойках крыши и фонари. К тому же задний номерной знак перенесли с багажной двери на бампер. Фишки топ-версии Esprit Alpine – акценты синего цвета, черная крыша и 20-дюймовые колеса.

Длина Renault Grand Koleos равна 4780 мм, колесная база – 2820 мм. Минимальный объем багажника новинки Renault пока не объявлен, зато известно, сколько вмещает отсек со сложенным вторым рядом сидений 2034 литра.

Внутри же Grand Koleos почти полностью копирует оригинал. Как и для кроссовера Geely, предусмотрен отдельный пассажирский экран мультимедиа. В списке оборудования заявлен проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Корейцам Grand Koleos будет доступен как с ДВС, так и в виде гибрида E-Tech. "Традиционный" кроссовер имеет бензиновую "турбочетверку" 2.0 мощностью 211 л.с. Модель с передним приводом укомплектована 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как полноприводному варианту достался классический 8-ступенчатый "автомат". Гибридный Grand Koleos бывает только переднеприводным, в состав установки такого кроссовера входит турбомотор 1.5, совокупная мощность – 245 л.с.

На корейский рынок Renault Grand Koleos выйдет осенью, цен пока что нет. Не исключено, что впоследствии кроссовер начнут поставлять на экспорт.