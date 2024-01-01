Renault Symbioz получил европейские цены

Как сообщает Autoevolution, Renault Symbioz 2024 доступен в комплектациях: Techno, Techno Esprit Alpine и Iconic Esprit Alpine. Базовая версия модели начинается от $37 545, тогда как средний уровень оснащения Techno Esprit Alpine имеет стоимость в 40 105 долларов.

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Топовая комплектация Iconic Esprit Alpine обойдется покупателям в $42 670. Это почти столько же, сколько BMW просит за базовую версию нового X1 в Соединенном Королевстве, который начинается $45 381 и имеет комплектацию sDrive20i Sport с бензиновым двигателем 170 лошадиных сил.

Кроссовер доступен с гибридной силовой установкой, сочетающей 1,6-литровый бензиновый двигатель с электромотором. Мощность силовой установки составляет 145 л.с. Symbioz имеет автоматическую коробку передач и передний привод.

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Это позволяет ему достигать 0-100 км/ч за 10,6 секунд и иметь максимальную скорость в 170 км/ч. Базовая комплектация имеет отличное оснащение, которое включает 18-дюймовые колеса, светодиодные передние и задние фонари, тонированные задние окна, зеркало заднего вида с затемнением и автоматический кондиционер.

В этот список также входят 19,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с 10,25-дюймовой панелью приборов водителя, беспроводные Apple CarPlay и Aandroid Auto, 4 порта USB-C, панель для беспроводной зарядки, камера заднего вида, система помощи при трогании на склоне, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения.

Средняя комплектация Techno Esprit Alpine доступна с 19-дюймовыми колесными дисками и имеет черные оконные рамы, уникальный стиль интерьера, спортивные педали и подножку, дверь багажника с электроприводом, подогрев передних сидений и дополнительные опции активной безопасности.

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Топовая версия Iconic Esprit Alpine добавляет больше систему автоматической парковки, камеры кругового обзора, светонепроницаемый стеклянный люк и аудиосистему Harman Kardon с девятью динамиками. Renault говорит, что поставки начнутся осенью этого года.