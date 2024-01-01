Renault Rafale став новим президентським авто Емманюеля Макрона

Як повідомляє Фокус, президентський автомобіль відрізняється від звичайного Renault Rafale 20-дюймовими колісними дисками, проблисковими маячками, особливим синім кольором та унікальною решіткою радіатора.

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Також на крилах кросовера є невеликі прапорці Франції. Салон автомобіля не показали, проте, очевидно, що службовий автомобіль Макрона броньований.

Характеристики силової установки також не розкриваються. Оригінальний Rafale пропонується у двох варіантах гібридної установки: на 200 к.с. з переднім приводом та 300 “конячок” з повним приводом завдяки додатковому електромотору на задній осі.

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Цікаво, що раніше Емманюель Макрон мав у своєму автопарку Renault Vel Satis та Renault Espace, хоча частіше він використовував інший преміальний французський автомобіль - кросовер DS 7.