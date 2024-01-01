Renault Rafale стал новым президентским авто Эмманюэля Макрона

Как сообщает Фокус, президентский автомобиль отличается от обычного Renault Rafale 20-дюймовыми колесными дисками, проблесковыми маячками, особым синим цветом и уникальной решеткой радиатора.

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Также на крыльях кроссовера есть небольшие флажки Франции. Салон автомобиля не показали, однако, очевидно, что служебный автомобиль Макрона бронированный.

Характеристики силовой установки также не раскрываются. Оригинальный Rafale предлагается в двух вариантах гибридной установки: на 200 л.с. с передним приводом и 300 “лошадок” с полным приводом благодаря дополнительному электромотору на задней оси.

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Интересно, что ранее Эмманюэль Макрон имел в своем автопарке Renault Vel Satis и Renault Espace, хотя чаще он использовал другой премиальный французский автомобиль - кроссовер DS 7.