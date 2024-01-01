Renault тестирует технологию уменьшения акустического шума от дороги

Renault говорит, что после появления электромобилей, проблема шумового загрязнения не исчезла, ведь несмотря на их тихую работу, 80% шума как внутри, так и снаружи автомобиля создается при контакте колес с дорогой.

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Поэтому, компания решила разработать технологию Apache (Appraisal of Pavement Acoustic Characteristics and Energy Efficiency), которая во время работы создает карту дорожных условий, чтобы точно определить участки, где ремонт покрытия будет наиболее полезным для уменьшения шумового загрязнения.

Как сообщает Renault, по данным исследований около Всемирной организации здравоохранения, 20 миллионов европейцев жалуются на шум, а 8 миллионов плохо спят. Сейчас автопроизводители активно внедряют технологию шумоподавления, которая активно используется в наушниках.

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Подобную технологию имеет Scenic E-Tech, который оснащен звуковыми датчиками, расположенных вокруг автомобиля. Они “слушают” дорогу и обнаруживают изменения шума. Когда он увеличивается, датчики вводят звуковую волну в салон, которая выравнивает звуковой спектр в автомобиле, устраняя шум, который слышат пассажиры. Таким образом шумоподавление делает поездку намного комфортнее.

Однако, инженеры Renault улучшили технологию и теперь она собирает информацию о состоянии дорожного полотна в специальную базу данных, для создания специальной карты акустического состояния дорожной сети. Автопроизводитель говорит, что система работает по принципу иглы винилового проигрывателя.

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Таким образом органы власти смогут получать информацию о состоянии дорог и участки, которые нуждаются в ремонте. Renault говорит, что программу распространили на весь регион Иль-де-Франс, где около тридцати автомобилей, оборудованных корпусом Apache, собирают информацию о дорогах региона, а также, что проектом уже заинтересовались несколько городов Франции и другие страны.