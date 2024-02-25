Офіційний дебют електричного спортивного міського автомобіля Alpine A290 заплановано на червень цього року, поки французький виробник тестує свого новачка в суворих зимових умовах Лапландії.

Закамуфльований до невпізнання п’ятимісний автомобіль задокументовано на зимових треках і відкритих дорогах, де проходять тести у будь-якій ситуації, включаючи сильний холод.

Генеральний директор компанії Філіп Кріф підтвердив такі випробування. За його словами, цей етап експериментів має фундаментальне значення для того, щоб новий A290 зберігав характерні для Alpine маневровість і динамічність.

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В нинішньому році A290 пройшов суворі випробування в екстремальних погодних умовах при температурах до -30°C.

Екстремальні зимові випробування у Швеції повністю електричного спортивного автомобіля для команди інженерів Alpine завершальні. При цьому вони вважаються ключовим кроком у розробці Alpine A290.

Арктичні умови допомагають визначити й удосконалити чуйність електромотора, точність водіння та маневреність. Також важливими є випробування такого обладнання, як система опалення, осушення, розморожування та електронного контролю стійкості ESC на снігу.

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Опубліковані знімки вперше демонструють остаточну конфігурацію кузова із розмірами 3990 мм у довжину, 1820 мм у ширину, 1520 мм у висоту та колісну базу 2530 мм. Дизайн підкреслюється оригінальним камуфляжем з логотипом Alpine і характерним синім кольором Alpine.

Новий Alpine A290 може похвалитися спортивним кермом, оздобленим шкірою Nappa, з дизайном, натхненним автоспортом, і ключовими функціями, взятими з керма одномісних автомобілів Формули-1 французького автовиробника: режими OV (обгін), RCH (перезарядка) і Direct Access Drive.

З 2012 року партнерство між Alpine і Michelin призвело до розробки спеціальних шин для 100% електричної лінійки бренду Renault Group, починаючи з A290. Для зимових тестів автомобіль був оснащений шинами Pilot Alpin 5.

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Повідомляється, що в асортименті є два типи літніх шин: Pilot Sport EV і Pilot Sport S5. Кожна шина має ексклюзивне маркування A29, що забезпечує стабільну роботу в будь-яких умовах.

Фото: Alpine