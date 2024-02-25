Официальный дебют электрического спортивного городского автомобиля Alpine A290 запланирован на июнь этого года, а пока французский производитель тестирует своего новичка в суровых зимних условиях Лапландии.

Закамуфлированный до неузнаваемости пятиместный автомобиль задокументирован на зимних треках и открытых дорогах, где проходят тесты в любой ситуации, включая сильный холод.

Генеральный директор компании Филипп Криф подтвердил такие испытания. По его словам, этот этап экспериментов имеет фундаментальное значение для того, чтобы новый A290 сохранял характерные для Alpine маневренность и динамичность.

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В нынешнем году A290 прошел суровые испытания в экстремальных погодных условиях при температурах до -30°C.

Экстремальные зимние испытания в Швеции полностью электрического спортивного автомобиля для команды инженеров Alpine завершающие. При этом они считаются ключевым шагом в разработке Alpine A290.

Арктические условия помогают определить и усовершенствовать отзывчивость электромотора, точность вождения и маневренность. Также важны испытания такого оборудования, как система отопления, осушения, размораживания и электронного контроля устойчивости ESC на снегу.

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Опубликованные снимки впервые демонстрируют окончательную конфигурацию кузова с размерами 3990 мм в длину, 1820 мм в ширину, 1520 мм в высоту и колесную базу 2530 мм. Дизайн подчеркивается оригинальным камуфляжем с логотипом Alpine и характерным синим цветом Alpine.

Новый Alpine A290 может похвастаться спортивным рулем, отделанным кожей Nappa, с дизайном, вдохновленным автоспортом, и ключевыми функциями, взятыми из руля одноместных автомобилей Формулы-1 французского автопроизводителя: режимы OV (обгон), RCH (перезарядка) и Direct Access Drive.

С 2012 года партнерство между Alpine и Michelin привело к разработке специальных шин для 100% электрической линейки бренда Renault Group, начиная с A290. Для зимних тестов автомобиль был оснащен шинами Pilot Alpin 5.

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Сообщается, что в ассортименте есть два типа летних шин: Pilot Sport EV и Pilot Sport S5. Каждая шина имеет эксклюзивную маркировку A29, что обеспечивает стабильную работу в любых условиях.

Фото: Alpine