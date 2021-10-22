Изысканные и недешевые автомобили заменят в автопарке национальной полиции спортивные хэтчбеки Renault Megane RS.

Базовая версия Alpine A110 1.8 Pure во Франции стоит 58 600 евро, что складывается в солидные 1 523 600 евро за 26 машин. Издание L'Argus сообщает, что в будущем парк могут пополнить еще больше спорткаров Alpine.

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В МВД Франции подчеркивают, что заказали спорткары Alpine A110 в самой доступной базовой версии Pure. Хотя полтора миллиона на автомобили для полиции могут показаться неоправданно высокой платой за рабочий транспорт. Но это, фактически, наименьшая плата за то, чтобы полиция была достаточно быстрой, чтобы догонять беглецов на Lamborgini или Ferrari (торговцев наркотиками, например). Французская марка Bugatti могла бы предложить гораздо боле быстрые машины для жандармерии, но тогда бюджет на парк из 26 машин подскочил бы почти до 60 миллионов евро.

Дополнительно Alpine A110 будут оснащены световыми и звуковыми сигналами, радиооборудованием, такими же, как в других автомобилях полицейского парка. Новые автомобили придут на смену Renault Megane RS, которые отслужили уже 10 лет.

Национальная жандармерия Франции хочет “убить сразу двух зацев” этим контрактом. Во-первых, у правоохранителей будет на чем преследовать любителей превышение скорости, догонять перевозчиков наркотиков и других преступников, за которыми трудно угнаться. Вторая цель – привлечь французов поступать на службу жандармерии.

Alpine A110 Pure оснащается 1,8-литровым V4 с турбонаддувом. Агрегат обеспечивает двухместном купе мощность в 250 л.с. и максимальную скорость с таким же числом. А до первой сотни на спидометре спорткар ускоряется за 4,5 секунды.

Жандармерия не впервые заказывает автомобили Alpine. В 1960 годах правоохранители ездили на оригинальных Alpine A110.