Вишукані та недешеві автомобілі замінять в автопарку національної поліції спортивні хетчбеки Renault Megane RS.

Базова версія Alpine A110 1.8 Pure у Франції коштує 58 600 євро, що складається у солідні 1 523 600 євро за 26 машин. Видання L’Argus повідомляє, що в майбутньому парк можуть поповнити ще більше спорткарів Alpine.

Також цікаво: Суддя наказав вуличному гонщику продати його BMW 440i або спорткар конфіскують

У МВС Франції підкреслюють, що замовили спорткари Alpine A110 у найдоступнішій базовій версії Pure. Хоча півтора мільйона на автомобілі для поліції можуть здаватись невиправдано високою платою за робочий транспорт. Та це, фактично, найменша плата за те, щоб поліція була достатньо швидкою, аби наздоганяти втікачів на Lamborgini чи Ferrari (торговців наркотиками, наприклад). Французька марка Bugatti могла б запропонувати набагато швидші машини для жандармерії, але тоді бюджет на парк з 26 машин підскочив би майже до 60 мільйонів євро.

Додатково Alpine A110 будуть оснащені світловими та звуковими сигналами, радіопристроями, такими ж, як в інших авто у поліційному парку. Нові автомобілі прийдуть на зміну Renault Megane RS, які відслужили вже 10 років.

Національна жандармерія Франції мітить одразу у дві цілі з цим контрактом. По-перше, правоохоронці матимуть на чому переслідувати любителів перевищення швидкості, наздоганяти перевізників наркотиків та інших злочинців, яких важко догнати. Друга ціль – заохотити французів вступати на службу жандармерії.

Alpine A110 Pure оснащується 1,8-літровим V4 з турбонаддувом. Агрегат забезпечує двомісному купе потужність у 250 к.с. і максимальну швидкість з таким же числом. А до першої сотні на спідометрі спорткар прискорюється за 4,5 секунди.

Жандармерія не вперше замовляє автомобілі Alpine. У 1960 роках правоохоронці їздили на оригінальних Alpine A110.