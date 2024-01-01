Укр
Ру

Renault Arkana знімають з виробництва

Renault достроково зніме з виробництва кросовер Arkana, оновлений лише рік тому. Завод у південнокорейському Пусані перестане випускати автомобіль у 2025 році.
Renault Arkana більше не випускатимуть - Auto24

ФОТО: avtomir.ua|

Renault Arkana

Євген Гудущан
logo25 вересня, 16:00
logo0
logo0 хв

Інсайдери стверджують, що відставка Renault Arkana пояснюється кількома причинами. По-перше, холдинг Geely викупив 34% заводу Renault Korea й інвестиції були зроблені з розрахунку на подальшу інтеграцію французької та китайської фірм.

Читайте також: Renault припинить виробництво моторів для Формули 1

По-друге, Renault Arkana потребує суттєвого оновлення через посилення вимог до екологічності, причому економічна доцільність такого оновлення доволі сумнівна.

Місце Renault Arkana на південнокорейському заводі займуть моделі марки Geely, на які встановлюватимуть емблеми французької марки. Перша така машина вже є — це Renault Grand Koleos, який фактично є копією Geely Monjaro.

#Автобізнес #Новини