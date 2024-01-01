Renault Arkana знімають з виробництва

Інсайдери стверджують, що відставка Renault Arkana пояснюється кількома причинами. По-перше, холдинг Geely викупив 34% заводу Renault Korea й інвестиції були зроблені з розрахунку на подальшу інтеграцію французької та китайської фірм.

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По-друге, Renault Arkana потребує суттєвого оновлення через посилення вимог до екологічності, причому економічна доцільність такого оновлення доволі сумнівна.

Місце Renault Arkana на південнокорейському заводі займуть моделі марки Geely, на які встановлюватимуть емблеми французької марки. Перша така машина вже є — це Renault Grand Koleos, який фактично є копією Geely Monjaro.