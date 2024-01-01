Renault показала новую концепцию Emblème

Футуристический автомобиль является представителем сегмента C и имеет исполнение Shooting Brake, поэтому сочетает в себе черты седана и купе-кроссовера. Модель имеет длину 4,80 метра и длинную колесную в 2,90 метра. В то же время высота автомобиля составляет всего 1,52 метра благодаря стремительной линии крыши.

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Скульптурная внешность автомобиля напоминает стиль моделей Renault конца 90-х годов, хотя отличается футуристическими линиями, камерами, заменяющими зеркала и необычными фонарями в форме деконструированного логотипа бренда в форме ромба. Дизайн салона оставили в тайне.

Компания говорит, что плоское днище, камеры вместо зеркал, аэродинамические колесные диски и плавники на капоте, позволили достичь коэффициента лобового сопротивления в 0,25, что способствует лучшей аэродинамической эффективности. В основу концепции положена платформа AmpR Medium, которая является эволюцией платформы CMF-EV, лежащей в основе Megane E-Tech и Scenic E-Tech.

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Автомобиль имеет вес в 1750 кг, никель-марганцево-кобальтовую аккумуляторную батарею емкостью 40 кВт-ч, водородный силовой агрегат и электромотор, выдающий 218 лошадиных сил. Общий запас хода автомобиля составляет 1000 км, при условии нескольких пятиминутных заправок на водородных станциях.