Наступник Renault Twizy отримав запас ходу у 160 км

Як розповідає Autocar, електричний конкурент Citroën Ami повинен запропонувати комфорт повнорозмірного автомобіля, завдяки таким опціям, як підключення до телефону через Bluetooth і USB-C, кондиціонер, підігрів сидінь і подушка безпеки. Головною особливістю є двері, що відкриваються у стилі Lamborghini й мають вікна для захисту від погодних умов.

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Новинка буде доступна у двох версіях - L6e і L7e, омологованих відповідно до правил квадроциклів. Версія L6e, як і Citroën Ami, має обмеження швидкості 45 км/год, що дозволяє керувати квадроциклам особам без водійського посвідчення. Водночас варіант L7e має максимальну швидкість в 80 км/год.

Mobilize Duo

Duo живиться від двигуна 48 В, який використовується в м’якому гібриді Renault Austral. Автовиробник не розкрив даних про потужність агрегату, але стверджує, що він забезпечує «сильне прискорення» до міських швидкостей.Потенційно, потужність L6e законодавчо обмежена 8 кінськими силами, тоді як L7e можуть мати до 21 кінських сил.

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Квадроцикл має нікель-марганцево-кобальтовою батареєю ємністю 10,3 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 160 миль за циклом WMTC, що використовується в тестах мотоциклів. Від 20% до 80% вона заряджається за 3 години 25 хвилин.

Передній і задній бампери являють собою ту саму панель, і один індикатор використовується навколо її зовнішньої частини. За словами Renault, Duo використовує в п’ять разів менше деталей, ніж звичайний автомобіль. Також покупцям буде доступний фургон Bento, який має вантажний простір замість другого сидіння об’ємом 649 літрів.

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Ціни на базову версію L6e у Франції починатимуться від 9990 євро. Версія L7 коштує від 11 600 євро у Франції, а Bento - 10 900 євро. Поставки квадроциклів почнуться наприкінці весни 2025 року.