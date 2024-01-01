Преемник Renault Twizy получил запас хода в 160 км

Как рассказывает Autocar, электрический конкурент Citroën Ami должен предложить комфорт полноразмерного автомобиля, благодаря таким опциям, как подключение к телефону через Bluetooth и USB-C, кондиционер, подогрев сидений и подушка безопасности. Главной особенностью являются двери, открывающиеся в стиле Lamborghini и имеющие окна для защиты от погодных условий.

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Новинка будет доступна в двух версиях - L6e и L7e, омологированных в соответствии с правилами квадроциклов. Версия L6e, как и Citroën Ami, имеет ограничение скорости 45 км/ч, что позволяет управлять квадроциклом лицам без водительского удостоверения. В то же время вариант L7e имеет максимальную скорость в 80 км/ч.

Mobilize Duo

Duo питается от двигателя 48 В, который используется в мягком гибриде Renault Austral. Автопроизводитель не раскрыл данных о мощности агрегата, но утверждает, что он обеспечивает "сильное ускорение" до городских скоростей. Потенциально, мощность L6e законодательно ограничена 8 лошадиными силами, тогда как L7e могут иметь до 21 лошадиных сил.

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Квадроцикл обладает никель-марганцево-кобальтовой батареей емкостью 10,3 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 160 миль по циклу WMTC, что используется в тестах мотоциклов. От 20% до 80% она заряжается за 3 часа 25 минут.

Передний и задний бамперы представляют собой ту же панель, и один индикатор используется вокруг ее внешней части. По словам Renault, Duo использует в пять раз меньше деталей, чем обычный автомобиль. Также покупателям будет доступен фургон Bento, который имеет грузовое пространство вместо второго сиденья объемом 649 литров.

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Цены на базовую версию L6e во Франции будут начинаться от 9990 евро. Версия L7 стоит от 11 600 евро во Франции, а Bento - 10 900 евро. Поставки квадроциклов начнутся в конце весны 2025 года.