Renault показала новый электрический R4 E-Tech

Новинку официально презентовали в рамках Парижского автосалона. Компания Renault говорит, что электрический субкомпактный внедорожник является “ретро-футуристическим переосмыслением” оригинального Renault 4 60-х годов.

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Renault R4 имеет 68% одинаковых деталей с хэтчбеком R5, ведь построен на платформе AmpR Small. Однако, электрокроссовер несколько больше своего брата: длина Renault R4 составляет 4140 мм, что на целых 600 мм больше, чем у R5.

Компания заявила, что большая длина положительно повлияла на объем багажника, который составляет 420 литров. Кроме этого, автомобиль имеет такие полезные мелочи, как низкий грузовой порог, продуманные отсеки для вещей и складное заднее сиденье, что благодаря модульной компоновке создают один из самых просторных салонов в классе.

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Прогнозируемый запас хода модели составляет 420 км. Ожидается, что больше информации о новом электромобиле компания раскроет позже, а полноценный дебют продаж новинки состоится в 2025 году.