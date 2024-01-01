Renault представила свой первый мотоцикл

Как передает Autoevolution, компания заявила, что мотоцикл был создан стартапом Ateliers HeritageBike и черпает вдохновение из культовых мотоциклов 60-х и 70-х годов, сочетая винтажный вид с высокой производительностью.

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Кроме этого, новинка является данью уважения классическому Renault 4. Максимальная скорость, которая достигается благодаря электромотору на 7 кВт и 280 Нм крутящего момента, ограничена на отметке 99 км/ч, а батарея в 4,6 кВт-ч обеспечивает запас хода в 110 км. Мотоцикл имеет стальную раму и панели из композитных материалов.

Он ездит на 17-дюймовых колесах с шинами Michelin Anakee Wild спереди и сзади для превосходного сцепления и превосходной стабильности на любом покрытии и местности и оснащен 4-поршневыми тормозами Brembo диаметром 320 мм спереди и 245 мм сзади.

Специально разработанная для Парижского автосалона версия электрического мотоцикла Cloud Blue будет предложена ограниченным тиражом в 10 экземпляров. Стоимость мотоцикла составляет 26 900 евро.